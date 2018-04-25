Старые баллоны заменят бесплатно

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Старые баллоны сжиженного газа, используемые в домашних условиях, заменят бесплатно.

Новые правила вступили в силу с ноября. Баллоны, которым больше 40 лет, будут заменены на более современные и безопасные. Этим займутся сертифицированные компании Государственной инспекции по энергетике.

Специалисты отмечают, что население и промышленные предприятия используют до миллиона баллонов сжиженного газа, и треть из них старше 40 лет. Отмечается, что ужесточение правил не повлияет на жителей.

«Есть два способа торговли. В одном случае житель привозит баллон на заправку и там оставляет, в другом случае — если продавец газа приезжает на дом, то он и забирает баллон, для жителей никаких изменений», — рассказал глава Государственной инспекции по энергетике Альвидас Масюлис.

Кроме того, газовые баллоны будут проверять каждые пять лет, а не десять, как это было раньше.

Инициатива по ужесточению правил использования газовых баллонов принадлежит Министерству энергетики. Изменения связаны с недавней ситуацией на рынке баллонов сжиженного нефтяного газа. Ранее по просьбе министерства Государственная инспекция по энергетике провела комплексную проверку компаний, которые занимаются заполнением баллонов и их ремонтом.

Результаты показали, что каждый четвертый баллон технически неисправен. При этом в Ассоциации поставщиков сжиженного газа заявили, что на внутреннем рынке по-прежнему используется около 400 тысяч старых газовых баллонов.

Министерство энергетики надеется, что ужесточение требований обеспечит безопасность на рынке, а также побудит поставщиков постепенно заменять старые баллоны новыми.

Информация «ЛК», BNS