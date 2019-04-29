Статус э.резидента для иностранцев

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Правительство Литвы рассматривает, по примеру Эстонии, возможности легализации получения иностранцами статуса э.резидента, который позволил бы им электронным путём создавать компании, открывать банковские счета или декларировать налоги.

Такое предусматривает зарегистрированный Министерством внутренних дел (МВД) законопроект, который кабмин рассмотрит во вторник.

«Мы видим, как мир движется, какова мобильность и как развиваются электронные сервисы, услуги fintech. Такая возможность должна быть создана и в Литве»», — убеждён министр внутренних дел Эймутис Мисюнас.

Иностранец, который обратится сам или через внешнего поставщика услуг из-за рубежа, сможет получить инструмент электронной идентификации и подписи, позволяющий ему электронным способом пользоваться административными, государственными и коммерческими услугами.

Э.Мисюнас обещает обсудить с другими министрами, насколько широким будет спектр таких услуг.

«Чем больше будет услуг, тем эффективнее будет программа», — отметил министр.

МВД утверждает, что хочет, чтобы э.статус резидента предоставлялся просто и быстро без чрезмерного административного бремени.

В процессе предоставления статуса будет проводиться проверка обстоятельств, которые могут быть быстро проанализированы ИТ-инструментами, такими как связь с Шенгенской информационной системой или «чёрными списками» иностранцев.

При этом оценка других обстоятельств, которые могли бы привести к аннулированию статуса, будет проведена позднее.

Статус э-резидента будет предоставлен иностранцам путём включения их данных в Реестр иностранцев. Отдельное решение по этому вопросу приниматься не будет.

Мисюнас заявил, что серьёзно относится к потенциальным связанным с этим новшеством угрозам безопасности, и пообещал обговорить со Службой расследования финансовых преступлений, как можно усилить контроль за финансированием терроризма и отмыванием денег.

«Мы смотрим в достаточной степени, мы видим определённые угрозы, но готовы ими управлять, и не можем остановить прогресс или противостоять ему», — сказал глава МВД.

«Мы всегда ищем разумный компромисс между скоростью, качеством, удобством и безопасностью», — добавил он.

Министерство предлагает ​​возможность получения статуса э.резидента ввести с 2021 г. Если правительство одобрит проект, он будет направлен на обсуждение в Сейме.

BNS