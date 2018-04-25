Суд сократил в три раза штраф Init за демонстрацию запрещенного российского телеканала

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Суд снизил до 50 тыс. евро штраф, которым была наказана компания услуг телевидения Init по прошлогоднему решению Литовской комиссии по радио и телевидению (ЛКРТВ). Компания не соблюдала запрет на трансляцию канала «РТР Планета» и других его версий.

В апреле прошлого года ЛКРТВ за несоблюдение запрета наказала компанию штрафом в 150 тыс. евро.

В пятницу Вильнюсский окружной административный суд констатировал, что ЛКРТВ обоснованно ограничила ретрансляции российского телевидения, поскольку его передачи подстрекали к войне и национальной розни.

«По мнению суда, комиссия также обосновано оштрафовала Init за совершенные нарушения. Однако, с учетом продолжительности нарушения, неопределенности последствий и факта того, что Init совершила его впервые, суд сократил сумму штрафа до 50 тыс. евро», – сообщила BNS представитель суда по связям с общественностью Сигита Яцинявичене-Балтадуоне.

Вместе с Init заявителем в этой деле была и Российская государственная Телерадиовещательная компания, а также общественная организация «Российская общественность для управления проектами в сфере массовой информации и коммуникации».

Ретрансляции «РТР Планета» в Литве были запрещены на год, с 14 февраля прошлого года. Ретрансляторов обязали остановить трансляции до 23 февраля, однако комиссия установила, что Init демонстрировала канал еще 1 марта.

Init в судах оспаривала решение, мотивируя тем, что комиссия запретила трансляцию только «РТР Планеты», но не другую версию канала – «Россия РТР». Комиссия доказывала, что решение касается всех версий канала.

Решение сократить штраф, назначенный Init, принимала судейская коллегия.

Запрет на ретрансляцию «РТР Планета» в Литве заканчивается в эту субботу, 23 февраля. Ретрансляции канала в Литве по причине подстрекательств к войне и розни запрещались и в 2015-ом, а также в 2016-ом годах.

BNS

Фото Init/ facebook.com