«Судува» – чемпион Литвы!

Чемпионом Литвы по футболу сезона 2017 года стала «Судува». В заключительном туре команда из Мариямполе разгромила ближайшего преследователя, прошлогоднего чемпиона вильнюсский «Жальгирис», со счетом 3:0. Все голы были забиты в первом тайме — отличились Самир Керла, Каролис Лаукжемис и Андро Шврлюга.

Таким образом, по итогам 33 туров в активе «Судувы» стало 71 очко, а у «Жальгириса» осталось 67.

Это первый чемпионский титул клуба в истории. Ранее «Судува» дважды выигрывала Кубок Литвы, а в чемпионате дважды финишировала на втором месте.

Следует отметить, что до этого четыре сезона подряд чемпионом Литвы становился «Жальгирис».

Бронзовые медали достались футболистам «Тракай», которые по сравнению с прошлым годом сделали шаг назад.

Четвертое место заняла «Йонава», пятое «Атлантас», шестое «Утянис». Каунасский «Стумбрас» сохранил прописку в высшей лиге, по итогам двух переходных матчей обыграв гаргждайскую «Бангу», которая финишировала второй во второй лиге. Высшую лигу покидает «Кауно Жальгирис», его заменит «Паланга», выигравшая вторую лигу.

Самым результативным игроком чемпионата стал форвард «Жальгириса» Дарвидас Шярнас – на его счету 18 голов.

В следующем году в квалификации Лиги чемпионов Литву будет представлять «Судува». В квалификации Лиги Европы – «Жальгирис», «Тракай» и обладатель кубка страны «Стумбрас».

После решающего матча главный тренер «Судувы» казахстанский специалист Владимир Чебурин поделился секретом успеха мариямпольцев: «Возникло много вопросов и много говорилось, кто виноват, что «Судува» на первом месте. Могу сказать, что виновата сама команда. Сегодня родился новый чемпион, еще одна хорошая и боевая команда, которая может поставить цели и добиться их. Мы прошли долгий путь и много работали. Могу сказать, что нынешняя «Судува» – это сильнейшая команда в этом чемпионате и мы это доказали».

После успешного сезона Чебурин в понедельник продлил контракт с «Судувой» на ближайшую перспективу.

«ЛК» уже писал, что «Судува» в этом сезоне в квалификации Лиги Европы добралась до плей-офф турнира (четвертый квалификационный раунд), где по сумме двух матчей уступила чемпиону Болгарии «Лудогорецу». Таким образом клуб из Мариямполе заработал от УЕФА 900 тыс. евро.

Инф. «ЛК»

Метки: N47 (11867) 23 ноября, Судува, Чемпионы Литвы по футболу