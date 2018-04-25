Свинка-2019 и хрустальные шахматы

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Сувениры ручной работы изготовили на стеклозаводе «Неман» в Березовке Лидского района. Мастера предприятия неустанно радуют потребителей оригинальными тематическими сувенирами. Создают их местные художники, а затем уже стеклодувы воплощают их фантазию в жизнь.

В нынешнем году на полках магазинов появятся оригинальные символы будущего 2019 года – симпатичные свинки. Все они сделаны вручную. Тем интереснее и ценнее такой подарок. В день мастера производят их всего пару десятков.

Еще один подарок со знаком «сделано в Беларуси» от стеклозавода «Неман» – шахматные фигуры, которые запустили в производство в октябре этого года. Каждая фигурка восхищает тонкостью работы, точностью линий.

Изготовление шахмат запущено в производство в цеху хрусталя. Заместитель главного инженера по стекольному производству Сергей Игнатчик сообщил журналисту, что делается два варианта хрустальных шахмат: один бесцветный, а второй – из цветного хрусталя. Первая производственная партия будет насчитывать по 50 наборов каждого из них.

Думается, что покупателями этого хрустального товара станут не только шахматисты со стажем. Вещь, в которой фигурки впечатляют изяществом, сможет стать украшением в любом доме, и не исключено, что вдохновит хозяев освоить такую интеллектуальную игру, как шахматы, чтобы сыграть хрустальную партию.

Татьяна МОСТОВСКАЯ