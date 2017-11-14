Сын Трампа подтвердил, что переписывался с WikiLeaks перед президентскими выборами

Сын президента США Дональд Трамп – младший признал, что переписывался с представителями организации WikiLeaks в Twitter во время предвыборной кампании отца в прошлом году. Он выложил эту переписку в ответ на публикацию журнала The Atlantic, в которой говорилось, что Трамп-младший общался с WikiLeaks перед выборами.

“Здесь целая цепочка сообщений из переписки с WikiLeaks (включая мои три огромных ответа), которую один из комитетов конгресса США выбрал для утечки. Какая ирония!” – написал сын американского лидера в микроблоге.

Ранее The Atlantic обнародовал часть переписки, которую адвокаты Трампа-младшего передали законодателям, занимающимся расследованием предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

Из выложенных сообщений следует, что переписка сына Трампа с WikiLeaks началась в сентябре 2016 года, в то же время он не отвечал на большинство запросов организации.

Так, в письме от 3 октября с твиттер-аккаунта WikiLeaks Дональду Трампу – младшему предложили прокомментировать материал о том, что соперница его отца по выборам Хиллари Клинтон предлагала направить беспилотник для атаки на основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. В ответ Трамп заявил, что уже сделал это.

В июле 2016 года на сайте WikiLeaks были опубликованы документы Национального демократического комитета, в которых говорилось, что его представители искали способы поддержать Клинтон во время праймериз Демократической партии и старались дискредитировать ее конкурента-однопартийца Берни Сандерса.

Американская разведка в опубликованном в январе докладе заявила, что организация WikiLeaks помогала России в кампании по вмешательству в выборы при помощи публикации материалов, компрометирующих Клинтон.

Адвокат Трампа-младшего Алан Футерфас в комментарии The Atlantic заявил, что, “оставив в стороне вопрос о том, почему и кем эти документы, предоставленные конгрессу в обмен на обещание о конфиденциальности, были обнародованы, мы можем с уверенностью сказать, что не беспокоимся о них”. Адвокат отметил, что на все вопросы, связанные с перепиской сына президента, ответы были предоставлены “на соответствующей площадке”.

Напомним, в сентябре сын президента США Дональд Трамп – младший дал показания в юридическом комитете сената, расследующем предполагаемое вмешательство России в американские выборы. Основная часть слушаний была посвящена встрече в июне 2016 года в небоскребе Trump Tower, участниками которой были Трамп-младший и российский юрист Наталья Весельницкая. Как следовало из опубликованной в СМИ переписки об организации этой встречи, она должна была стать частью усилий российских властей по поддержке Трампа.

В ходе слушаний в сенате Трамп-младший сообщил, что в прошлом году перед встречей с российским юристом он был готов к получению информации о главном конкуренте отца на президентских выборах, экс-госсекретаре США Хиллари Клинтон, включая сведения о ее “состоянии здоровья, характере и квалификации”.

До этого Трамп-младший признал, что 9 июня 2016 года провел в Нью-Йорке встречу с Весельницкой. Сын президента заявил, что согласился это сделать, так как надеялся получить от нее информацию компрометирующего характера о Клинтон. Трамп говорил, что никакого компромата так и не получил, а сама встреча была бесполезной. Весельницкая подтвердила, что никаких компрометирующих сведений относительно Клинтон у нее не было.

Проверкой сведений о встрече занимался спецпрокурор Роберт Мюллер, возглавляющий расследование предполагаемого вмешательства России в выборы в США.

По данным прессы, на встрече в Нью-Йорке также присутствовали бывший сотрудник Госдепа, переводчик Весельницкой Анатолий Самочернов, организатор встречи – пиарщик Роберт Голдстоун – и вице-президент Crocus Group Ираклий Кавеладзе. В Белом доме сообщали, что стороны обсуждали запрет американцам на усыновление российских детей-сирот и “закон Магнитского”.

NEWSru.com

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