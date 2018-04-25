Таблички на двух языках в Вильнюсе не нарушают законы

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Суд после продолжавшегося несколько лет разбирательства окончательно констатировал, что таблички с названиями улиц на иностранных языках в Вильнюсе не нарушают законы.

Главный административный суд Литвы (ГАСЛ) в среду не подлежащим обжалованию решением отклонил жалобу представителя правительства в Вильнюсском уезде Вилды Вайчюнене. Представитель правительства просила изменить определение суда первой инстанции или вернуть дело на новое рассмотрение.

В. Вайчюнене добивалась в судах снятия табличек с нелитовскими названиями улиц, которые стали вывешивать с середины 2015 года по инициативе мэра Рямигиюса Шимашюса. Она стоит на позиции, что такие таблички противоречат законам и могут разжигать рознь.

Суд первой инстанции признал, что декоративные таблички не нарушают закон, потому что надписи на них не являются официальными названиями улиц.

ГАСЛ подчеркнул, что законы обязывают делать все публичные надписи на государственном языке, однако, как и суд первой инстанции, приравнял их к не общественным надписям, а к изображениям графического характера. По мнению суда, таблички украшены национальной символикой, а названия улиц на языках других народов написаны буквами, свойственными только этим народам. ГАСЛ поддержал положение из решения суда первой инстанции о том, что таблички не дублируют официальные названия улиц, написанные литовскими буквами.

«По мнению коллегии, эти изображения графического характера с символикой соответствующих народов, а также буквы, которые свойственны знаковой системе языков только этих народов, создают одну визуальную систему, основу художественного образа которой образует рисунок, а не надпись», — утверждает суд.

«Такой характер этих табличек означает, что они не соответствуют критериям использованного в статье 17 Закона о государственном языке понятия «публичные надписи», поэтому сделанные на них надписи не на литовском языке не нарушают и требования этой правовой нормы», — констатировал ГАСЛ.

Декоративные таблички с названиями улиц не на литовском языке вывешены на улицах Варшувос, Оланду, Жиду, Тоторю, Русу, Лянку, Вокечю, Исландийос, Латвю, Караиму, Лехо Качиньскё, Борисо Немцово и на площади Вашингтоно.

BNS