Темпы эмиграции резко возросли. Главной причиной остается бедность

В Литве 1 января 2017 года постоянно проживало 2 млн 849 тыс. человек, сообщил Департамент статистики, ссылаясь на предварительные данные.

За прошлый год число постоянных жителей сократилось на 39,2 тыс. (1,4%). Как и в предыдущем году, основная причина сокращения постоянного населения страны — эмиграция. Отрицательная международная нетто-миграция (эмигрировало на 29,6 тыс. человек больше, чем иммигрировало) составила 75,5% от общего сокращения числа постоянных жителей. Из-за отрицательной естественной смены населения (умерло на 9,6 тыс. людей больше, чем родилось) число постоянных жителей сократилось на 24,5%.

В 2016 году выезд из Литвы декларировала 51 тыс. эмигрантов, это на 6,4 тыс. (14,5%) больше, чем год назад.

Агентство новостей BNS спросило у экспертов, почему выросли масштабы эмиграции.

Заведующий кафедрой теоретической экономики Вильнюсского университета, советник министра социальной защиты и труда профессор Ромас Лазутка считает, что эмиграцию мог обусловить Brexit.

«Если брать в контексте Литвы, то в стране просто не улучшилась жизнь для части людей. Хотя экономика растет и средняя зарплата тоже, это не означает, что зарплата растет для всех. Безработица сокращалась, но сейчас можно сказать, что по большей части она сократилась за счет эмиграции, потому что уехали безработные. А те, у кого была работа, возможно, оставили место для бывшего безработного.

А сейчас в международном контексте. Brexit мог быть определенным знаком – еще успеть уехать. Много наших соотечественников, близких, друзей, родственников проживает в Англии, и, скорее всего, говорили, что Соединенное Королевство может выйти из ЕС и больше не впустить иммигрантов на тех условиях, какие были раньше. А тех, кто еще до Brexit переедет и трудоустроится, вряд ли выгонят. Поэтому для тех, кто еще раздумывал, ехать или когда ехать, это было определенным стимулом успеть это сделать, пока не поздно», — считает Лазутка.

Глава Вильнюсского бюро Международной миграционной организации Аудра Сипавичене уверена: эмиграцию обусловили экономические, социальные причины и большая сеть мигрантов.

«Я бы начала с того, что ситуация не улучшилась, может, даже наоборот, особенно когда это касается безопасности. Это означает, что причины здесь, в Литве. Причины остаются похожими, как были и раньше, только на них, может, более остро реагируют. В первую очередь, экономические причины. Согласно исследованиям, по мнению жителей Литвы, ухудшение экономической ситуации вызывает большую угрозу, чем терроризм. Последствия статистического экономического роста видит только небольшая часть жителей — они и не эмигрируют. Для другой, большей части жителей, цены растут, зарплаты не поднимаются, поэтому экономическая ситуация таких семей только ухудшается. Какие-либо тенденции улучшения не видны, повышение минимальной зарплаты или пенсии на 20 евро или что-то подобное не решит ситуацию», — рассуждала она.

Другая причина — социальное неравенство. Непрозрачное и неравномерное распределение доходов, в придачу ко всему разные скандалы с «золотыми ложками» и подобные явления, когда одни люди едва сводят концы с концами, а где-то в другом месте деньгами просто швыряются.

«Эмиграцию также обусловила расширившаяся сеть мигрантов, которая сама становится притяжением миграции. Литовцы приглашают других литовцев в качестве дешевой рабочей силы или как хороших специалистов. Остаются и традиционные причины миграции — учеба, семья, самореализация, большие возможности, социальная поддержка. Может, и некоторые новые факторы — страх военного вторжения или нечто подобное. Это только предпосылка», — отметила А. Сипавичене.

Оценка экономического положения не меняется Оценка экономического положения в Литве не меняется. Согласно результатам опроса, только 1/10 жителей считает, что в последние два месяца экономическая ситуация в стране улучшалась. Согласно данным опроса, проведенного 12-22 декабря компанией по исследованию рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai по заказу новостного агентства ELTA, в декабре 11% опрошенных жителей считали, что за последние два месяца экономическая ситуация в Литве улучшилась, 52% респондентов сказали, что она не изменилась, а 32% утверждали, что экономическое положение в Литве за последние два месяца ухудшилось. У 5% жителей не было мнения по этому вопросу. Экономической ситуацией в стане чаще всего недовольны сельские жители, респонденты со средним и профессиональным образованием, респонденты с низкими доходами, пенсионеры. В улучшение экономической ситуации чаще верят молодые люди до 30 лет, жители небольших городов, респонденты с высшим образованием, руководители и работники государственного и публичного секторов.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N3 (1143) 19 января, статистика, эмигранты