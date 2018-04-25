Трамп запретил давать Калифорнии деньги на борьбу с пожарами

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Президент США Дональд Трамп распорядился прекратить оказывать финансовую помощь Калифорнии для борьбы с лесными пожарами.

«Миллиарды долларов направляются в штат Калифорния для (борьбы — ред.) с лесными пожарами, которые при надлежащем управлении лесами никогда бы не произошли. До тех пор, пока они не приведут свои законы в порядок, что маловероятно, я приказал Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям не выделять деньги. Это позорная ситуация в плане жизней и денег!», — написал Трамп в Twitter в среду, 9 января.

В то же время, пользователи Сети обратили внимание, что Трамп дважды неправильно написал слово «лес», добавив в него лишнюю букву «r» — «forrest» вместо «forest». В итоге вместо существительного получилось мужское имя, известное, в частности по фильму «Форрест Гамп».

Именно этого персонажа сразу стали вспоминать в комментариях пользователи Twitter, некоторые из которых назвали президента «Форрест Трамп».

Напомним, прошлой осенью в результате сильных лесных пожаров в Калифорнии погибли 85 человек, были разрушены около 14 тысяч домов, более 500 коммерческих зданий и более четырех тысяч других строений.

korrespondent.net