Транспорт – в выходные

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2 июня в Вильнюсе состоится крупнейшее состязание бегунов, в котором примут участие как профессионалы, так и любители. Протяженность трасс, которые пройдут по Старому городу, — 5, 10 и 21 км. Старт и финиш – рядом с Кафедральным собором. Организаторы предупреждают: на улицах Старого города, по которым проходит трасса, ограничено движение, изменено расписание маршрутов городского транспорта.

Кроме того, в эти выходные, 1 и 2 июня, в связи с Днем отца будут чаще курсировать автобусы на вильнюсские кладбища. Автобусы маршрута N37 будут курсировать каждые 29 минут, а маршрута N63 — каждые 25-29 минут.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt