Травяные палы

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Травяной пал – это настоящее стихийное бедствие. И всему виной — опасная и неразумная традиция поджигать весной сухую траву на полях: мол, как хорошо, быстро убрали прошлогоднюю траву и удобрили почву золой. А это не так.

Из-за травяных палов выгорают леса и лесополосы, а почва на полях становится бесплодной. В огне гибнут птицы и птичьи гнезда, мелкие млекопитающие, беспозвоночные и микроорганизмы. Восстанавливаться от таких потерь территория будет не один десяток лет. Неконтролируемый пал легко может стать лесным или торфяным пожаром, добраться до населенного пункта, сжечь сарай или дом, стать причиной отравления дымом, что особенно опасно для людей с больным сердцем или страдающих астмой.

С началом весенней погоды пожары возникают, когда жители принимаются за хозяйственную деятельность и наводят порядок на своих участках. В прошлом году пожарные более 4400 раз отправлялись тушить возгорания.

По данным Департамента противопожарной безопасности и спасения, в прошлом году число пожаров, возникших из-за поджигания травы, по сравнению с 2017 годом, выросло на 37%.

По этой причине пострадали 3 человека, сгорели 3 здания, пострадали 96 построек. Только в минувшие выходные, с пятницы по воскресенье, пожарным-спасателям пришлось более 200 раз тушить травяные пожары.

В пятницу было получено 53 вызова из-за пожаров, в общей сложности сгорело более 8 тыс. аров травы. В субботу — 113 вызовов, в воскресенье – 63.

Пожарные и защитники окружающей среды постоянно предупреждают, что поджигать траву очень опасно, так как огонь может быстро перекинуться на здания. Департамент напоминает, что поджигать траву запрещено, за это грозит административная ответственность, а также штраф в размере от 50 до 350 евро.

Согласно многолетней статистике, больше всего пожаров на открытых территориях возникает в апреле. В прошлом году в этом месяце на открытых территориях было потушено 2438 пожаров.

Подготовлено по BNS, ru.delfi.lt и литовским СМИ