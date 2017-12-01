Три государства Балтии не получат помощи ЕС на проекты СПГ

Ни одна из трех Балтийских стран не может надеяться на получение помощи Евросоюза для проектов, связанных с инфраструктурой сжиженного природного газа (СПГ).

В минувшую пятницу Еврокомиссия заявила, что утвердила список проектов общего интереса ЕС (англ. projects of common interest, PCI), в котором нет ни одного инфраструктурного проекта СПГ Литвы, Латвии или Эстонии.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас сказал, что так случилось, что три государства Балтии не договорились об общем региональном проекте СПГ. Однако министр настроен оптимистично и оценивает такое решение ЕК как новую возможность.

“Я склонен оценивать это как яркую иллюстрацию того, что у нас нет регионального соглашения, это означает, что наша цель оптимизации затрат терминала СПГ остается. Но список действительно не единственное средство. Это не только “билет” для борьбы за помощь ЕС, политически эта помощь для газовой инфраструктуры сокращается. (…) Отсутствие в списке проектов я бы приветствовал как определенное признание реальности и определенный новый этап”, – сказал BNS Ж. Вайчюнас.

Весной этого года Литва представила заявку на внесение в список Клайпедского терминала, надеясь получить до 150 млн. евро финансовой помощи и снизить цены на газ для потребителей в Литве и всех Балтийских стран.

По словам министра энергетики, в начале в списке были проекты всех трех стран, а в последнем варианте оставались проекты лишь Эстонии и Латвии.

Три Балтийских государства до осени этого года так и не договорились об учреждении регионального терминала СПГ и таким образом потеряли возможность получения европейской помощи для выкупа судна-хранища терминала СПГ Independence. Оператор терминала Klaipedos nafta наняла консультантов, которые занимаются сценариями импорта СПГ в Литву в будущем.

Обсуждение региональной газовой инфраструктуры началось еще в 2006 году, когда Балтийские страны договорились оценить идею строительства регионального терминала СПГ, однако страны не достигли консенсуса и Литва построила в Клайпеде свой терминал.

Метки: Евросоюз, Литва, СПГ