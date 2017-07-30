У литовских партий все еще сохраняется задолженность за выборы

Задолженности участвовавших в прошлогодних выборах литовских партий уже уменьшились втрое, однако общая задолженность все еще впечатляет – 482 тыс. евро, пишет газета Lietuvos rytas со ссылкой на данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

Оставшиеся после выборов задолженности все еще преследуют 55 самостоятельных участников политической кампании. Сразу после выборов таких было намного больше – финансовые обязательства тогда указали 72 участника избирательной кампании, а их задолженности достигали более 1 млн. 333 тыс. евро. Самая большая задолженность была у победителя выборов – Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ) во главе с Рамунасом Карбаускисом. Тогда она составляла почти миллион евро. Хотя ЛСКЗ удалось частично ликвидировать задолженность, “аграрии” все еще лидируют среди должников.

Сейчас размер задолженности ЛСКЗ – 261 тыс. евро. Лидер партии в среду обещал, что осенью ее не останется. “Партия получит оставшуюся часть дотации и погасит долг. Других источников доходов у нас нет”, – сказал Р. Карбаускис Lietuvos rytas.

Газета напоминает, что выборы в парламент обошлись всем участвовавшим в них партиям более чем в 7 млн. евро. Больше всего денег за возможность вернуться к власти выложили социал-демократы. Левые потратили на выборы почти 1,5 млн. евро, но их расходы на выборы не превышали доходов.

BNS

Метки: ГИК, Литва