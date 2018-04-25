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Новая же система позволит определить килограмм каждому, у кого есть прибор под названием баланс Киббла. Участники Генеральной конференции по мерам и весам в Париже изменили определения для четырех единиц Международной системы единиц физических величин, среди которых и килограмм. Как сообщает Радио свобода, ученые отказались от использования эталона килограмма, теперь эта величина будет определяться через постоянную Планка.

Отмечается, что каждые несколько десятилетий все копии килограммов в мире должны были проверяться. Новая же система позволит определить килограмм каждому, у кого есть прибор под названием баланс Киббла. Он измеряет количество электрического тока, необходимого для создания электромагнитного поля равного силе, действующей на избранную массу. Масса объекта находится из равенства электрической и механической сил. Любая страна может самостоятельно использовать баланс Киббла, и не будет нуждаться в эталонном килограмме.

Полный отказ от использования эталона килограмма состоится в мае следующего года. До этого момента килограмм останется единственной единицей измерения, для которой физический эталон все еще применяется.

После привязки к постоянной Планка эталонный килограмм уже не будет столько весить — вес цилиндра будет отличиться от килограмма на ±10 микрограммов.

korrespondent.net