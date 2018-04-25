Украинцы рвутся в Литву, а им не платят

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В Литве увеличилось количество жалоб на невыплаченную заработную плату среди местных жителей и иностранных граждан. Основную их долю составляют украинцы.

Пресс-секретарь Государственной инспекции по труду Мария Черешкявичюте рассказала, что наибольшее количество жалоб поступает от иностранцев.

«Мы видим, что они все больше к нам обращаются. Чаще всего это дальнобойщики с Украины, из Беларуси, а также рабочие строительного сектора», — отметила Черешкявичюте.

В первой половине нынешнего года в инспекцию были поданы 3739 заявок на рассмотрение трудового спора. Большинство из них — 2893 (почти 76% всех заявлений) — подали из-за невыплаченной заработной платы.

Поскольку литовские строительные компании зачастую сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов, все чаще свободные рабочие места заполняют украинцы. Департамент миграции прогнозирует, что в следующем году число приезжающих на работу в Литву граждан Украины вырастет на 30-50%.

По данным департамента, за 7 месяцев иностранцам для работы в Литве было выдано 22,2 тыс. виз, из которых около 80% – украинцам. Еще 6,3 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в Литве.

По сравнению с прошлым годом, за год количество рабочих виз, выданных иностранцам, выросло более чем на 23 тыс., а видов на жительства украинцам – почти на 6 тысяч.

«В ближайшие несколько лет число граждан Украины, прибывающих в Литву, должно продолжать расти. Это обусловлено нехваткой рабочей силы в Литве и безвизовым режимом для граждан Украины. Если иммиграция будет расти такими же темпами, как и сейчас, то можно ожидать, что в следующем году украинцев будет на 30-50% больше, чем в этом году», – сказала BNS глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

По утверждению руководителя Литовской ассоциации строителей Далюса Гядвиласа, в строительных компаниях страны сейчас могут работать около 2,5 тыс. украинцев. Это приблизительные цифры, поскольку они трудоустраиваются через зарегистрированные на Украине компании, а в таком случае рабочие визы им не нужны.

Информация «ЛК», BNS