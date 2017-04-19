Украинцы, вы там держитесь! Экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс приготовил «план Маршалла для Украины»

Группа членов Сейма собирается отправиться в США, где будет искать поддержку для Украины, сообщила литовская газета Lietuvos žinios.

В Вашингтон они поедут с так называемым «планом Маршалла для Украины» и попросят о политической и финансовой поддержке страны.

Четверо парламентариев: Гядиминас Киркилас, Андрюс Кубилюс, Жигмантас Павиленис и Миндаугас Пуйдокас вместе с председателем Комитета по иностранным делам Украинской Рады Анной Гопко будут находиться в Вашингтоне с 26 по 27 апреля.

В рамках визита планируются встречи с американскими политиками и высокопоставленными должностными лицами. Позднее члены Сейма отправятся в Чикаго для встречи с общиной литовцев, эмигрантами из Польши и Украины. Она также намерены попросить помощи в защите интересов страны, борющейся с пророссийскими сепаратистами.

Одним из ключевых докладчиков на проходившем 5 – 7 апреля в Киеве Kyiv Security Forum стал Андрюс Кубилюс. Он — один из соавторов так называемого «плана Маршалла для Украины», официально поддержанного Европейской народной партией (ЕНП), и в Киеве рассказывал именно об этой инициативе.

Украинская сторона поддержала инициативу, хотя энтузиазма в поддержке плана, предполагающего жесткие обязательства по проведению реформ, пока не заметно.

В интервью «Европейской правде» Кубилюс рассказал о деталях и перспективах утверждения нового «плана Маршалла».

По словам литовского политика, резолюция о разработке так называемого долгосрочного «плана Маршалла для Украины», принятая на съезде Европейской народной партии, стала официальной политикой партии. «То есть это уже не идея каких-то революционеров из окрестностей Европы, а инициатива Европейской народной партии», – подчеркнул депутат Сейма.

Кубилюс также пояснил, что в ближайшем будущем перед Украиной закрыта перспектива членства в Европейском союзе, поскольку реальная экономика государства требует серьезных финансовых вливаний.

«Если сейчас мы начнем стучать в двери ЕС вместе с Украиной и будем говорить, мол, нужно дать Украине перспективу членства, чтобы противостоять российской агрессии… Если ты приедешь в Германию или во Францию с такой просьбой, то на тебя посмотрят как на наивного романтика, не понимающего реальность», – отметил Кубилюс.

Кроме того, литовский парламентарий озвучил суммы, необходимые для стабилизации экономики Украины.

«Есть подсчеты экспертов. Скажем, ваша экс-министр Наталья Яресько считает, что за пять лет нужно влить в реальную экономику где-то 25 млрд долларов. Другой эксперт, Андерс Аслунд, говорит о 5 млрд в год, то есть выходим на ту же сумму. По оценками Аслунда, это подняло бы рост экономики до 6–8% с нынешних 2%», – подчеркнул Кубилюс.

Он пояснил, что в конце апреля планируется поездка в Вашингтон, где будет представлен план американским дипломатам, затем – в Брюссель или Берлин. В конце мая в Вильнюсе состоится региональная конференция для северных и балтийских стран.

«Итак, 2017-й будет годом построения коалиции (поддержки «плана Маршалла для Украины». – Прим.ред.), а уже 2018-й может стать годом реальных проектов. И здесь очень важно, чтобы и ваше правительство, и парламент также продвигали эту идею как свою. А в 2019 году, если все будет хорошо, план может быть даже утвержден» – уточнил Кубилюс.

Парламентарий также подчеркнул, что партия рассчитывает на поддержку «плана Маршалла» США и Канадой, потому что «без США и Канады будет очень трудно».

В конце марта Европейская народная партия на съезде, который проходил на Мальте, приняла резолюцию о разработке долгосрочного плана помощи Украине («план Маршалла для Украины»). В резолюции ЕНП призвала государства – члены ЕС «с помощью двусторонних и многосторонних программ оказывать Украине военную, гуманитарную и экономическую помощь». Также партия предложила создать «широкий инвестиционный пакет», направленный на ускоренное восстановление экономики Украины.

От редакции «Литовского курьера»: Андрюс Кубилюс, возглавлявший правительство Литвы в 2008 – 2012 годах, полностью развалил итак хрупкую социальную систему Литвы: были урезаны пенсии, всевозможные выплаты и социальные пособия. Была поднята невероятная финансовая паника: государственный долг с 17 млрд литов (4,927 млрд евро) увеличился до 48 млрд литов (13,913 млрд евро). Деньги одалживались не у МВФ под 3,5%, а у западных коммерческих банков под 6,5 – 7,3% годовых. После своей «ночной реформы» Андрюс Кубилюс уже вторую каденцию в парламенте находится в оппозиции.

Инф. «ЛК»

Метки: N16 (1156) 20 апреля, Андрюс Кубилюс, план Маршалла, Украина