Укрепление безопасности – в общих интересах Литвы и Германии

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Президент Литовской Республики Даля Грибаускайте провела встречу с председателем Ландтага земли Гессен Норбертом Картманном, членом комитетов Европейского парламента по иностранным делам, по промышленности, исследованиям и энергетике Райнхардом Бютикофером, членом Бундестага Юргеном Хардтом и председателем Литовского-Германского форума Габриеле Гилите-Хейн.

Влиятельные политики Христианско-демократической партии и Партии зеленых Германии в Вильнюсе принимают участие в международной конференции «Литва и Германия: строим будущее Европы вместе».

На встрече обсуждалось литовско-германское сотрудничество, а также совместные усилия в деле укрепления единства и безопасности в ЕС.

По утверждению главы страны, на фоне глобальной геополитической напряженности очень важно, чтобы Германия сохранила сильную лидирующую роль в Европе как в решении актуальных вопросов Сообщества, так и в обеспечении безопасности континента.

Президент подчеркнула, что Литва высоко ценит решение Германии возглавить батальон усиленного передового присутствия НАТО в нашей стране. По словам Дали Грибаускайте, это является подтверждением прочного единства и солидарности Альянса. Четыре батальонные боевые группы НАТО в Балтийских странах и Польше содействуют обеспечению сдерживания и обороны в регионе.

Германские военнослужащие, возглавившие батальон НАТО в Литве, также успешно способствуют объединению усилий других союзников, эффективно участвуют в повышении их боеготовности.

На фоне незаконного захвата Россией украинских кораблей и их экипажей в Керченском проливе, продолжающейся агрессии против Украины становится очевидным, что Кремль не намерен отказываться от своих постимперских амбиций. Поэтому такая геополитическая реальность требует усиленного присутствия союзников по НАТО на восточном фланге как в плане обеспечения противовоздушной обороны, так и оперативного прибытия военной помощи.

Во время встречи также обсуждалось усиление ответа на гибридные угрозы. По словам Президента, кибератаки, враждебная пропаганда, геополитические энергетические проекты несут большую угрозу западному демократическому обществу и без надлежащего ответа они могут нанести огромный ущерб безопасности Европы.

Литва возглавляет создание кибернетических сил быстрого реагирования ЕС в рамках PESCO. Германия участвует в этом проекте на правах наблюдателя.

Пресс-служба Президента