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Уровень безработицы в Литве за месяц снизился на 0,4 пункта до 7,9%

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 05 05, 15:00   |   Комментариев: 0

Уровень безработицы в Литве в начале мая был 7,9% – на 0,4 проц. пункта ниже, чем месяц назад и на столько же ниже, чем год назад, сообщила Литовская биржа труда.

По ее данным, 1 мая в стране было 141,2 тыс. безработных. Неработающей молодежи зарегистрировано 21,6 тыс. –  это составляет 4,1% населения страны в возрасте 16-29 лет.

Спрос на рабочую силу за месяц немного повысился – работодатели зарегистрировали 30,1 тыс. свободных рабочих мест. Специалисты территориальных бирж труда в прошом месяце интегрировали в рынок труда 29,7 тыс. ищущих работу.

BNS

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