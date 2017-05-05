Уровень безработицы в Литве за месяц снизился на 0,4 пункта до 7,9%

Уровень безработицы в Литве в начале мая был 7,9% – на 0,4 проц. пункта ниже, чем месяц назад и на столько же ниже, чем год назад, сообщила Литовская биржа труда.

По ее данным, 1 мая в стране было 141,2 тыс. безработных. Неработающей молодежи зарегистрировано 21,6 тыс. – это составляет 4,1% населения страны в возрасте 16-29 лет.

Спрос на рабочую силу за месяц немного повысился – работодатели зарегистрировали 30,1 тыс. свободных рабочих мест. Специалисты территориальных бирж труда в прошом месяце интегрировали в рынок труда 29,7 тыс. ищущих работу.

BNS

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