Уволен глава Вильнюсских теплосетей М. Бурокас

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Правление контролируемого Вильнюсским самоуправлением крупнейшего в Литве предприятия теплосетей — Vilniaus silumos tinklai (VST, Вильнюсские теплосети) уволило главу предприятия Мантаса Бурокаса. Он уволен по соглашению сторон, сообщило самоуправление.

Как говорится в сообщении, М. Бурокас уволен с 29 марта. Конкурс на замещение должности руководителя Вильнюсских теплосетей будет объявлен в ближайшее время.

«Компании предстоят новые вызовы, для которых нужен новый опыт и новые направления развития, четкие и объективные показатели оценки деятельности, так же, как и эффективного распространения информации о деятельности с демонстрацией и экономической, и экологической выгоды для нынешних и потенциальных клиентов», — сказал для пресс-релиза председатель правления VST, замдиректора администрации самоуправления Юлюс Моркунас.

Как сообщают источники BNS, против увольнения М. Бурокаса голосовали два независимых члена правления VST.

М. Бурокас сказал BNS, что на прошлой неделе также слышал разговоры о его вероятном увольнении — по его словам, это инициатива некоторых членов правления.

М. Бурокас возглавлял VST с октября 2015 года.

BNS