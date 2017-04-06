Ужесточается погранконтроль, будут проверяться и граждане ЕС

С целью повышения безопасности с 7 апреля ужесточается контроль внешних границ Евросоюза (ЕС) – данные граждан не только третьих стран, но и других прибывающих в ЕС или уезжающих из него лиц, в том числе и граждан государств – членов, будут проверяться по различным регистрам, базам утерянных или украденных документов, пишет газета Lietuvos zinios.

“Особенно серьезных изменений не будет, потому что мы к этому готовы. Несколько месяцев назад на пунктах (погранконтроля – ред.) уже была внедрена система биометрической проверки, поэтому не понадобилось даже новое техническое оборудование”, – сказал начальник Отдела пунктов погранконтроля Управления организации пограничного контроля Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Сигитас Раткявичюс.

Если тщательная проверка станет заметно замедлять пограничный трафик, то государствам – членам ЕС предоставлено право применять на сухопутных и водных пунктах погранперехода выборочную проверку – устанавливать только личность и аутентичность документа. Однако такое решение нужно будет обосновать оценкой риска, доказывающей, что смягчение не скажется на безопасности. Системная проверка в аэропортах должна быть внедрена в течение шести месяцев, когда вступит в силу обновленный Шенгенский кодекс.

BNS

Метки: Литва, погранконтроль