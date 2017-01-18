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В 2016 в Литве из возобновляющихся источников было произведено рекордное количество электроэнергии

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 01 18, 17:00   |   Комментариев: 0

В прошлом году на возобновляющихся источниках энергии было произведено 1,997 тетраватт-часов электроэнергии – это на 23,4% больше, чем в  2015 году, когда на них было произведено 1,602 тетраватт-часов электроэнергии, сообщила Литовская ассоциация ветряных электростанций, ссылаясь на данные компании Litgrid.

В Литве, по предварительным данным, в прошлом году было потреблено 10,445 тетраватт-часов электроэнергии, поэтому электроэнергия, произведенная на возобновляющихся ресурсах составила 18,9%.

В прошлом году ветряные станции в Литве произвели 1,094 тетраватт-часов электроэнергии, или 10,4% всей потребленной электроэнергии в стране. В 2015 году на ветряных установках было произведено 806 гигаватт-часов электричества.

“В прошлом году были запущены три новых ветряных парка. В них используются новейшие технологические решения, которые повышают производительность и позволяют генерировать более значительные объемы электроэнергии, чем в парках прежнего поколения”, – заявил в пресс-релизе глава Ассоциации ветряных электростанций Айстис Радавичюс.

В 2016 году на ГЭС было произведено 449 гигаватт-часов электроэнергии, а солнечные 66 гигватт-часов.

BNS

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