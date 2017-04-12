В адрес отчета разведчиков – стрелы критики политолога

«Это мог бы написать каждый мало-мальски приличный журналист», – так доцент Института международных отношений и политических наук Вильнюсского университета, политолог Кястутис Гирнюс изданию «Летувос ритас» оценил обнародованный совместный отчет Департамента государственной безопасности (ДГБ) и военной разведки об угрозах для национальной безопасности Литвы.

– Нынешнее совместное сочинение ДГБ и военных разведчиков, на ваш взгляд, чем-нибудь отличается от их продукции последних лет? – задал вопрос Кястутису Гирнюсу «Летувос ритас».

– Чего-то исключительно нового или особенностей этого года я не вижу. Впечатление такое же, как всегда – это набор общих фраз, документ весьма общего характера с минимальным количеством конкретики и аргументации.

Понимаю, что это предопределено самой спецификой таких служб. С другой стороны, на мой взгляд, такой разговор общими фразами становится определенной проблемой разведки – и не только в Литве.

Это, например, режет ухо и в Америке.

Именно тогда, когда началась большая и все нарастающая шумиха по поводу возможного влияния России на президентские выборы в США и на политику вообще, американские спецслужбы говорили об этом очень обтекаемо, без всяких конкретных деталей.

А то, что написано в литовском отчете, думаю, мог своими силами написать и любой более-менее хороший обозреватель или журналист.

– Однако в отчете продолжается традиция, которая началась с критики президента Дали Грибаускайте, – мол, служба безопасности и военная разведка не придают огласке своих трофеев, голов установленных и пойманных шпионов.

Так и объявленный в нынешнем году под фамилией Сергея Кулешова российский разведчик, якобы активно вербовавший литовцев на границе с Калининградской областью – это тоже снимок не идентифицированного молодого человека (дескать, российского шпиона) на публичном мероприятии.

Кроме того, в отчете содержится много информации о том, где и какие российские и белорусские военные силы дислоцированы.

– Но это, по сути, и все из этой области. Отсутствуют даже более общие данные, о том ,каковы тенденции разведывательной активности России или Беларуси и каково их состояние.

– Как вы расцениваете возможности наших разведок? Есть ли у них такие собственные каналы, через которые можно получать реальную информацию о процессах, например, в высших слоях политической и военной власти России.

– Я скептически смотрю на такие возможности наших служб и сомневаюсь в их возможности располагать какими-то особыми сведениями о таких вещах.

Самое главное – в какой мере и какой информацией делятся с Литвой разведки крупных западных государств, партнеров по НАТО.

Полагаю, и те сведения о дислоцировании военных сил в основном основаны на данных, которые фиксируют спутники крупных партнеров. Ведь не литовские разведчики разгуливают по России и фиксируют это.

Надо констатировать едва ли самую важную проблему – с одной стороны, мы изображаем из себя едва ли не самых важных специалистов по России, с другой стороны, у нас особенно мало или почти нет там более серьезных контактов и людей, которые досконально знали бы тамошнюю ситуацию.

Я говорю не только о каких-то разведчиках, но и о гражданах других профессий.

– В предыдущих отчетах, хотя и очень фрагментарно, анализировались уровень и возможность опасности того, что Россия может предпринять какие-то военные действия против Литвы. Этот уровень и возможность – «маленькие», «теоретические», «разве что только теоретические».

Сейчас этого нет. Ограничились туманным, но угрожающе звучащим заявлением, что Россия может в течение одних или двух суток начать войну против Литвы.

Не исключается, что часть нашего общества может расценить это как предупреждение о том, что Россия за такое время может завоевать Литву.

– Это можно понять как констатацию само собой разумеющегося и действительно в какой-то степени вероятного факта, что Россия может начать военные действия против Литвы.

Ровно также в советские времена, например, можно было констатировать, что советы в течение трех часов могут напасть и, возможно, завоевать Западный Берлин. Однако они этого не делали в силу той же причины, которая является важнейшим, самым большим тормозом и сейчас, не хотели войны с НАТО.

Поэтому наиболее вероятной опасностью, если бы русские все-таки решили «что-то предпринять», я считаю то, о чем также говорится в отчете, – попытки разрушить важную инфраструктуру, банки.

А то, что не рассуждается об уровне угрозы или это остается между строк, вроде бы предполагая, что она не изменилась, может быть, даже хорошо. Ведь это всегда были просто предположения.

– И все-таки это высказывание «24-48 часов», образ Литвы, вроде бы висящей на краю бездны, это должный сигнал как загранице, так и своим гражданам?

– Не думаю. Кстати, об этом ежедневно говорят три года.

Министр иностранных дел Линас Линкявичюс в воскресенье, кажется, не смог бы спокойно отдохнуть, если хотя бы раз в неделю не подверг осуждениям Россию.

Поэтому в глазах зарубежных партнеров, кажется, мы вновь превращаемся в страну одного вопроса – говорящую по этому вопросу одно и то же.

Мне, скажем, нравится бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который был очень жестко, четко и аргументированно настроен в отношении кремлевского режима, однако говорил на эту тему только каждые три месяца.

– А по вашему мнению, должностные лица госбезопасности и разведки не ударились в этот раз в политиканство, объявив польское национальное меньшинство возможным очагом сепаратизма и усмотрели опасности этого сепаратизма, в требовании исключительных прав?

– Да, это явная болтовня и политиканство – этим восточные государства и отличаются от западных, что считают национальные меньшинства потенциальной опасностью и «пятой колонной».

По такой логике самый крупный агент Кремля – консерватор Андрюс Кубилюс, который сейчас в Сейме едва не больше всех заботится о проблемах и правах польского национального меньшинства, а вместе с тем и улучшении отношений с Польшей.

Инф. «ЛК»

Метки: N15 (1155) 13 апреля, ДГБ, Кястутис Гирнюс, Разведчики, Россия