В Австрии намерены запретить анонимность в интернете

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Со вступлением в силу нового законопроекта пользователи не смогут оставлять анонимные комментарии в интернете.

Власти Австрии с 2020 года обяжут пользователей интернета указывать свои реальные имена. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Австрийское агентство печати.

Отмечается, что правительство республики разработало новый законопроект, принятие которого планируется осенью 2019 года. Со вступлением его в силу пользователи не смогут оставлять анонимные комментарии в интернете, что позволит бороться с проявлениями ненависти в сети.

Запрет на анонимность затронет газеты, интернет-платформы и социальные сети, от которых потребуют сохранять настоящие имена пользователей, чтобы в случае совершения ими противоправных действий правоохранительные органы могли привлечь злоумышленников к ответственности. Запрет на анонимность затронет крупные австрийские газеты, а также такие зарубежные ресурсы, как Facebook и Twitter.

По замыслу властей, регистрация настоящих имен пользователей будет производиться по номеру мобильного телефона, который в Австрии привязан к личным данным абонентов. За нарушение нового закона операторам будет грозить штраф до €500 тыс.

Напомним, в конце марта депутаты Европарламента одобрили реформу авторского права в интернете.

korrespondent.net