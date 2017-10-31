Криминалисты полиции Мариямпольского округа Литвы задержали 17 килограммов наркотиков. Их стоимость составляет примерно полмиллиона евро, сообщила во вторник полиция Мариямпольского уезда.
27 октября полицейские местечка Сейрияй остановили для проверки автомобиль Citroen DS4 с российскими регистрационными номерами, за рулем которого находился гражданин России 1993 года рождения. Его поездка вызвала сомнения у сотрудников криминальной полиции. С учетом частых нарушений, связанных с пересечением границы и контрабандой, было решено осмотреть автомобиль и убедиться, что россиянин не везет нелегальный груз.
В сотрудничестве с таможенниками Кибартайского дорожного поста Каунасской территориальной таможни автомобиль Citroen DS4 был проверен рентгеновским аппаратом. Проверка показала, что в автомобиле оборудованы тайники.
В них оказалось около 17 кг сыпучего вещества и тесты для проверки на содержание наркотиков.
Начато досудебное расследование, задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.
Метки: Citroen DS4, Литва, наркотики
Скажи и так ты десять лет как минимум дурачишь и издеваешься над не многочисленными читателями? И только я твою систему идиотскую раскусил. Я буду каждый день тебе об этом напоминать как бумеранг.
Лучше расскажи как тебя с определённой степенью дебильности взяли в команду Дуньку гонять?
Таблетки тебе уже не помогут слишкам высокая степень дебильности.
И вообще мне нужны таблетки. Лучше всего противозачаточные. А то мы с тимуром игрались, игрались. Он вот теперь слинял, а у меня пузяка килограмм на 15…
Ты же клона поощряешь и всегда оставляешь его пошлятину и даже уголовно наказуемые тексты тем самым рискуешь получить по башке од особо строптивого и не ленивого правоохранителя. Ты тут себе уже лет на двадцать заработал.
Кстати почему бы тебе не убрать клона а цензор? Тем самым ты себя дискредитируешь в глазах читателя и признаёшься в том что ты сам клон и есть потому как другие мо_деры с этим борются,это их прямая обязанность.
Прокси сервер
cleantalk.org/blacklists?record=109.186.116.90
О, я уже разговариваю с кухонной у твapью!И сказали утюги: “Мы Федоту не враги! А кастрюли ему звание пожаловали”
Я там дал ответ на твой вопрос кастрюля цензор 109.186.116.90
На самом деле было 20 кг, но тимур и йонас 3 кг просто съели. Это четко видно по тому что они тут пишут.
Курьера кто-то вложил. Вспоминается что в тех краях некогда обитал Бава. Возможно, груз предназначался ему. С Урала везли, и на тебе, повязали какие-то хуторские полицаи.Обеспечили коксовозу полтора десятка лет евросанатория.