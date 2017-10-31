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В автомобиле россиянина обнаружено 17 килограммов наркотиков

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 31, 15:00   |   Комментариев: 11

Криминалисты полиции Мариямпольского округа Литвы задержали 17 килограммов наркотиков. Их стоимость составляет примерно полмиллиона евро, сообщила во вторник полиция Мариямпольского уезда.

27 октября полицейские местечка Сейрияй остановили для проверки автомобиль Citroen DS4 с российскими регистрационными номерами, за рулем которого находился гражданин России 1993 года рождения. Его поездка вызвала сомнения у сотрудников криминальной полиции. С учетом частых нарушений, связанных с пересечением границы и контрабандой, было решено осмотреть автомобиль и убедиться, что россиянин не везет нелегальный груз.

В сотрудничестве с таможенниками Кибартайского дорожного поста Каунасской территориальной таможни автомобиль Citroen DS4 был проверен рентгеновским аппаратом. Проверка показала, что в автомобиле оборудованы тайники.

В них оказалось около 17 кг сыпучего вещества и тесты для проверки на содержание наркотиков.

Начато досудебное расследование, задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

BNS

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Комментарии читателей (11)
  1. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 31 at 21:46

    Скажи и так ты десять лет как минимум дурачишь и издеваешься над не многочисленными читателями? И только я твою систему идиотскую раскусил. Я буду каждый день тебе об этом напоминать как бумеранг.

  2. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 31 at 21:40

    Лучше расскажи как тебя с определённой степенью дебильности взяли в команду Дуньку гонять?

  3. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 31 at 21:38

    Таблетки тебе уже не помогут слишкам высокая степень дебильности.

  4. (109.186.116.90) As пишет:
    2017 10 31 at 21:21

    И вообще мне нужны таблетки. Лучше всего противозачаточные. А то мы с тимуром игрались, игрались. Он вот теперь слинял, а у меня пузяка килограмм на 15…

  5. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 31 at 21:11

    Ты же клона поощряешь и всегда оставляешь его пошлятину и даже уголовно наказуемые тексты тем самым рискуешь получить по башке од особо строптивого и не ленивого правоохранителя. Ты тут себе уже лет на двадцать заработал.

  6. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 31 at 21:08

    Кстати почему бы тебе не убрать клона а цензор? Тем самым ты себя дискредитируешь в глазах читателя и признаёшься в том что ты сам клон и есть потому как другие мо_деры с этим борются,это их прямая обязанность.

  7. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 31 at 21:03

    Прокси сервер

    cleantalk.org/blacklists?record=109.186.116.90

  8. (109.186.116.90) As пишет:
    2017 10 31 at 20:47

    О, я уже разговариваю с кухонной у твapью!И сказали утюги: “Мы Федоту не враги! А кастрюли ему звание пожаловали”

  9. (78.58.148.193) As пишет:
    2017 10 31 at 18:54

    Я там дал ответ на твой вопрос кастрюля цензор 109.186.116.90

  10. (109.186.116.90) As пишет:
    2017 10 31 at 18:52

    На самом деле было 20 кг, но тимур и йонас 3 кг просто съели. Это четко видно по тому что они тут пишут.

  11. (87.255.31.31) Йонас пишет:
    2017 10 31 at 17:01

    Курьера кто-то вложил. Вспоминается что в тех краях некогда обитал Бава. Возможно, груз предназначался ему. С Урала везли, и на тебе, повязали какие-то хуторские полицаи.Обеспечили коксовозу полтора десятка лет евросанатория.






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