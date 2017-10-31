В автомобиле россиянина обнаружено 17 килограммов наркотиков

Криминалисты полиции Мариямпольского округа Литвы задержали 17 килограммов наркотиков. Их стоимость составляет примерно полмиллиона евро, сообщила во вторник полиция Мариямпольского уезда.

27 октября полицейские местечка Сейрияй остановили для проверки автомобиль Citroen DS4 с российскими регистрационными номерами, за рулем которого находился гражданин России 1993 года рождения. Его поездка вызвала сомнения у сотрудников криминальной полиции. С учетом частых нарушений, связанных с пересечением границы и контрабандой, было решено осмотреть автомобиль и убедиться, что россиянин не везет нелегальный груз.

В сотрудничестве с таможенниками Кибартайского дорожного поста Каунасской территориальной таможни автомобиль Citroen DS4 был проверен рентгеновским аппаратом. Проверка показала, что в автомобиле оборудованы тайники.

В них оказалось около 17 кг сыпучего вещества и тесты для проверки на содержание наркотиков.

Начато досудебное расследование, задержанному грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

BNS

Метки: Citroen DS4, Литва, наркотики