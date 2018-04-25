В Балтийском море — температурная аномалия

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Лето вступило в свой завершающий этап, однако изнуряющая жара, совсем не свойственная нашим широтам, уходить пока не собирается. Хотя в предстоящие выходные синоптики прогнозируют понижение температуры, но незначительно. Как обещают, жара пойдет на спад, как минимум через две недели. Однако все еще остается высоким риск пожаров, в том числе в зоне Балтийского региона.

Причиной такой невыносимой жары стала устойчивая система антициклонов и областей высокого давления, которые стабилизировались над севером Европы. В минувшие выходные температура в Литве в некоторых регионах превышала отметки плюс 30 градусов, местами аномальная жара била рекорды, когда термометры показывали плюс 34.

По данным Датского метеорологического института, самое большое в мире отклонение температуры воды от нормы сейчас наблюдается в Балтийском море, где температура поверхности воды на большой площади превышает многолетний средний показатель более чем на 5 градусов.

Нетипично теплая вода встречается и в некоторых местах Северного Ледовитого океана, особенно у российского побережья – в Белом море, Баренцевом море и в нескольких заливах.

В большей части Балтийского моря вода прогрелась до +18..+24 градусов, и лишь в некоторых местах, главным образом на побережье, температура воды немного ниже.

В ближайшие две недели температура воды в Балтийском море будет максимальной за всю историю наблюдений.

Тем временем в соседней Польше в связи с цветением водорослей в Балтийском море закрываются пляжи. Эксперты считают, что в Литве такой угрозы нет.

Польские должностные лица запретили купаться более чем на пятидесяти пляжах к западу от Свиноуйсьце до востока Гдыни — по причине необычно жаркой погоды в теплой воде развилось слишком большое количество токсичных цианобактерий или синезеленых водорослей, которые представляют угрозу здоровью.

Литовские специалисты в сфере здравоохранения считают, что пока на побережье Балтийского моря у Литвы нет условий для развития этих бактерий.

Представители властей Клайпеды, Паланги, Неринги заверили BNS, что на пляжах не фиксируется увеличение количества водорослей.

В июле у Гируляй фиксировался рост количества энтерококков, кишечной палочки, однако в этом июле этих загрязнений не замечено, проблем с водорослями пока не возникало.

По сообщению заведующей отделом оценки морской среды Агентства охраны окружающей среды Айсте Кубилуте, в связи с преобладанием восточного ветра прибрежные воды смещаются, на смену им приносит глубинные водные массы.

По ее словам, на литовское побережье во время жаркой погоды, даже когда преобладали ветры западного направления, приносило воды из открытого моря. Между тем при преобладании восточных ветров, воду приносит из Куршского залива, где идет интенсивное цветение.

Инф. «ЛК», BNS