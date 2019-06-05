В Бернардинском саду – читальный зал

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В одном из самых посещаемых в столице Литвы Бернардинском саду открыт летний читальный зал под открытым небом. Библиотека читального зала предложит до 500 книг для взрослых и детей, издания на английском и русском языках. В читальне будут работать профессиональные библиотекари, которые проконсультируют и помогут выбрать книги для отдыха.

Читальный зал предложит развлечения для всей семьи — настольные игры, принадлежности для рисования детям, аудио.

Читальный зал будет открыт по вторникам — воскресеньям с 10.00 до 20.00 часов до 1 сентября.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt