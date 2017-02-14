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В ближайшие дни температура в Литве будет плюсовой

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 13, 15:34   |   Комментариев: 0

В ближайшие дни во многих районах Литвы будет плюсовая температура, однако ночью ожидаются заморозки, сообщила Гидрометеорологическая служба.

Во вторник ночью будет от одного градуса тепла до 3 градусов мороза, ветрено. Днем воздух прогреется до 1–4 градусов тепла, будет облачно, местами – с прояснениями. Осадков не ожидается.

В среду ночью будет от одного градуса мороза до 4 тепла. Днем будет 2–3 градуса тепла, облачно, с прояснениями, ветер стихнет. Сходная погода сохранится и в четверг.

В пятницу во многих районах прогнозируются осадки в виде дождя и снега с дождем.

BNS

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