В ближайшие дни температура в Литве будет плюсовой

В ближайшие дни во многих районах Литвы будет плюсовая температура, однако ночью ожидаются заморозки, сообщила Гидрометеорологическая служба.

Во вторник ночью будет от одного градуса тепла до 3 градусов мороза, ветрено. Днем воздух прогреется до 1–4 градусов тепла, будет облачно, местами – с прояснениями. Осадков не ожидается.

В среду ночью будет от одного градуса мороза до 4 тепла. Днем будет 2–3 градуса тепла, облачно, с прояснениями, ветер стихнет. Сходная погода сохранится и в четверг.

В пятницу во многих районах прогнозируются осадки в виде дождя и снега с дождем.

BNS

Метки: Литва, Погода