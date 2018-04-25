В центре города – зона отдыха

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В Вильнюсе планируют разбить новую площадку для активного отдыха возле Белого моста, сообщает пресс-служба самоуправления.

Пространство возле Белого моста разделено на две части — спортивную зону и зону отдыха. Планируется, что появятся три баскетбольные площадки, девять волейбольных кортов, открытый фитнес-центр. Все спортивные площадки будут установлены ближе к улице Упес, чтобы спортсмены могли любоваться видом на реку Нярис.

Между баскетбольными и волейбольными площадками откроют обновленный скейт-парк. Также рядом с Белым мостом разобьют две детские площадки с защитным резиновым покрытием.

В центральной зоне по обе стороны Белого моста установят открытые тренажерные залы и фитнес-центр. По соседству появятся велосипедные стойки.

Информация «ЛК», BNS, vilnius.lt