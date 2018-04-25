В ЕС устали от конфликта Украины и РФ

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объяснил слабость европейского ответа на захват украинских моряков Россией у Керченского пролива тем, что часть стран Евросоюза устала от конфликта Украины и России, сообщает Польское радио во вторник, 12 февраля.

«Это именно то, чего хочет Владимир Путин: он хочет, чтобы европейские страны устали от российско-украинских проблем и отвернулись от них. Его цель — отмена западных санкций против России и одновременно сохранение статуса-кво в Крыму и на Донбассе. В Азовском море Россия испытывает терпение ЕС. Но мягкую, лишенную решительности реакцию Европы на этот инцидент можно толковать также началом строительства российского газопровода Nord Stream 2», — отметил Моравецкий.

Он также подчеркнул, что расположена географически близко Польша хорошо понимает ситуацию украинцев и хочет, чтобы Украина была как можно более независимой от России.

Как известно, Украина призывает ввести против России санкции из-за инцидента с моряками. В Москве считают, что ЕС должен наказать за него Киев.

korrespondent.net