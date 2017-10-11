В Каунасе – подземные контейнеры

В Каунасе начались работы по установке полуподземных мусорных контейнеров нового поколения.

Как сообщает Каунасский городской муниципалитет, к концу 2018 года по всему городу их будет насчитываться полторы тысячи.

Новые финские контейнеры уже устанавливают во дворах многоквартирных домов в Вилиямполе. Позднее работы перенесутся в Шилайняй. Каждая площадка будет содержать контейнеры для бытовых отходов и контейнеры для сортировки отходов.

Современные контейнеры на 60% их объема закапывают в землю. Над землей такие контейнеры выступают на 1,2 метра.

По словам специалистов, прохлада, которая идет от земли, останавливает размножение бактерий, кроме того, из контейнеров не будут распространяться неприятные запахи. Внутри контейнера размещена бетонная капсула, в нее кладется многоразовый пакет из полипропилена, который мусоровоз извлекает краном из капсулы, а после обслуживания возвращает обратно.

Согласно данным социологического опроса, 60% жителей города сортируют отходы. Представители местного самоуправления уверены, что установка современных контейнеров приобщит к этому занятию оставшиеся 40% горожан.

«Основная причина, почему часть жителей Каунаса ленится сортировать отходы — неаккуратное окружение возле их сбора. Контейнеры бывают выворочены, жителей, которые выносят мусор, встречают неприятные запахи. Новые контейнеры решат эту проблему», — отметили в самоуправлении.

Планируется, что в тех местах города, где не будет возможности установить полуподземные контейнеры, будут оборудованы площадки с наземными контейнерами.

Производство и установка 1,5 тысячи контейнеров будет стоить 4,48 млн евро. 85% средств будет выделено из структурных фондов Евросоюза. Оставшуюся часть бюджета покроет Каунасское самоуправление.

Инф. «ЛК»

Метки: N41 (1181) 12 октября, Каунас, подземные контейнеры