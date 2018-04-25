В Клайпеде вызов В. Грубляускасу во 2-ом туре муниципальных выборов бросит А. Вайткус

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В Клайпеде во втором туре выборов за пост мэра города сразятся нынешний мэр Витаутас Грубляускас и кандидат Литовского союза крестьян и зеленых (ЛСКЗ), глава Клайпедского порта Арвидас Вайткус, показывают предварительные результаты.

Согласно данным со всех 54 участков, за сформировавшего свой комитет В. Грубляускаса проголосовало 31,15% клайпедчан, за А. Вайткуса — 22,82%.

На третье месте осталась консерватор Агне Билотайте с 14,73% голосов, показывают данные Главной избирательной комиссии (ГИК).

Выдвинутый Литовским либеральным движением (ЛЛД) в мэры Симонас Гянтвилас остался на четвертом месте с 8% голосов.

Общественный избирком В. Грубляускаса «Витаутас Грубляускас и команда» обеспечил себе девять мандатов в горсовете Клайпеды, Литовский союз крестьян и зеленых — семь, у консерваторов будет шесть представителей в горсовете, а у ЛЛД и Центристской партии будет по три мандата.

В муниципальный совет Клайпеды возвращается и вышедший из него в прошлом году по собственному желанию из-за угрозы импичмента Вячеслав Титов. Сформированный им избирком обеспечил себе два мандата. В прошлом году суд объявил, что В. Титов нарушил присягу, когда необоснованно обвинил партизанского командира Адолфасаса Раманаускаса-Ванагаса в убийствах мирного населения.

В коалицию со всеми, кроме В. Титова

«Я рад, что клайпедчане не поддались на эти популистские заманивания и все-таки оценили и определенный задел, открыли глаза на то, что происходит в городе. Я бы позитивно расценивал эти аспекты», — сказал BNS В. Грубляускас.

Мэр Клайпеды также сказал, что его комитет может пойти на коалицию с кем угодно, кроме комитета скандально известного В. Титова.

Результатами выборов доволен и оппонент В. Грубляускаса А. Вайткус.

«Если учитывать, что наша группа сформировалась в очень короткий период времени, то результаты очень хорошие», — сказал BNS А. Вайткус.

По словам А. Вайткуса, он всегда хорошо общался с В. Грубляускасом, однако власти сильно отдалились от людей.

«Люди мне говорили, что сегодняшние власти оторвались от людей, что не были видны самые уязвимые сферы жизни. На наш взгляд, эту ситуацию нужно менять, нужно повернуться к человеку», — сказал он.

Выборы в Клайпеде отличала низкая явка — в городе проголосовало 38,66% всех избирателей.

BNS