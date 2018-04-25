В Клайпедском порту пролились нефтепродукты

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В пятницу в акватории Клайпедского морского порта пролились нефтепродукты, точный их объем устанавливается, сообщило Клайпедское управление Департамента охраны окружающей среды.

Около 10 час. диспетчерская порта сообщила о загрязнении с судов на территории акватории. Инспекторы обнаружили, что загрязнение произошло при перекачке мазута с судна-сборщика в судно-хранилище Dane.

Экологи считают, что инцидент произошел по вине экипажа. Было предотвращено распространение загрязнения. Размер утечки выявляется, проводится расследование.

BNS