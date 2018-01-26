В крупных городах Литвы пройдут мероприятия по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста

В Вильнюсе и Панявежисе в пятницу пройдут мероприятия, приуроченные к Международному дню памяти жертв Холокоста. Чуть позже подобные мероприятия пройдут и в других городах страны.

В мероприятии в МИД Литвы, в Вильнюсе примут участие министр иностранных дел Линас Линкявичюс, председатель Еврейской общины Литвы Фаина Куклянски, заместитель посла Израиля в Литве Эфрат Хохштетлер, театровед, профессор Ирена Вейсайте. В мероприятии также примет участие оперный солист Рафаилас Карпис, будет открыта выставка фотографий Мячиса Бразайтиса “Еврейский квартал Вильнюса”.

В Панявежисе в пятницу жителей приглашены собраться на еврейском кладбище, в мемориальном сквере, рядом с гимназией “Витурис”. Потом собравшиеся отправятся на место массовых убийств – Курганавский лес, где было убито 8 тысяч панявежских евреев. В офисе еврейской общины Панявежиса состоится открытие выставки “Трагедия Холокоста”.

В Каунасе Международный день памяти жертв Холокоста будет отмечаться в понедельник – на мероприятии будет представлена композиция “Спасенные миры”, состоится показ отрывков из документального фильма “Этюд надежды”.

Международный день памяти жертв Холокоста связан с 27 января 1945 года, когда были освобождены заключенные концлагеря в Освенциме. В этом самом большом концлагере было уничтожено более 1,5 млн. человек, из них более 1 млн. – евреи.

В годы Второй мировой войны нацисты в Литве, зачастую при помощи местных пособников, уничтожили более 90% еврейской общины, численность которой до войны превышала 200 тыс. человек. За спасение евреев Праведниками среди народов мира признано более 800 жителей Литвы. В Литве сейчас проживает около 5 тыс. евреев.

BNS

Метки: Литва, Холокост