В. Ландсбергис: элиту приучают к мысли о том, что маленькая ядерная война допустима

Первый руководитель восстановившей независимость Литвы и лауреат Премии Свободы Витаутас Ландсбергис утверждает, что современный мир приучают к средневековым международным отношениям, в которых маленькая ядерная война допустима.

“Мир XXI века готовят, приучают к одобрению новых средневековых международных отношений, при которых конвенции и почетные обязательства отправляются в мусорную корзину, а ядерное оружие демонстрируется как реальная мера безумной политики. Элиты разных народов приучают к мысли о том, что это допустимо – маленькая атомная война”, – сказал В. Ландсбергис, получая в пятницу Премию Свободы.

Он отметил, что Гитлер в своей войне надеялся использовать создаваемое ядерное оружие, чтобы защитить якобы законные интересы “оскорбленной и униженной” Германии.

“То, что мы видим сегодня, не представляет собой ничего нового. Интересы вождей, а не народов, были подняты на уровень ложного алтаря. С философий Ленина, Троцкого, Сталина начались священные войны современного мира. (…) Руководители России, формально меняющиеся в течение 10-15 лет, публично заявляют, что будут защищать свои интересы всеми имеющимися средства, не отказываясь и от ядерных. Даже от первого удара”, – сказал В. Ландсбергис.

Бойней местных жителей он назвал строящуюся под границей Литвы, в белорусском Островце, новую АЭС.

Сейм Литвы учредил Премию свободы 15 сентября 2011 года, приняв специальный закон. Премия составляет 5 тыс. евро (17,25 тыс. литов). Она вручается ежегодно, 13 января на торжественном заседании парламента.

Первой премии был удостоен российский правозащитник Сергей Ковалев , второй премии – создатель Лиги свободы Литвы и бывший политзаключенный Антанас Тярляцкас, третьей премии – учредитель подпольного в советские времена печатного издания “Хроники Литовской Католической церкви”, архиепископ Сигитас Тамкявичюс. Премия свободы 2015 года была присуждена бывшему польскому диссиденту, главному редактору польской газеты Gazeta Wyborcza Адаму Михнику.

В этом году исполнилось 25 лет с ночи 13 января, когда в результате действий советских военных в Вильнюсе у Дома печати, Телебашни и здания Литовского радио и ТВ было убито 14 гражданских лиц. 11 марта 1990 года Литва объявила независимость от СССР.

BNS

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