В литовских школах начинается национальная проверка достижений учеников

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В понедельник в школах Литвы началась национальная проверка достижений учеников.

В ней участвуют ученики вторых, четвертых, шестых и восьмых классов, они выполняют задачи по математике, литовскому языку и другим предметам, сообщил Национальный экзаменационный центр (НЭЦ).

Во время проверки второклассники выполняют задачи на понимание текста, письмо и математику, четвероклассники – на чтение, письмо, математику и познание мира, шестиклассники — на чтение, письмо и математику, а восьмиклассники проходят компьютерные тесты по математике и естественным наукам.

В этом году впервые восьмиклассникам предложен электронный формат тестов.

BNS