В понедельник в Литве вступает в силу полугодовой запрет на ретрансляцию российского телеканала ТВЦi. Причина запрета – подстрекательство к войне и разжигание ненависти.
Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) приняла решение остановить ретрансляцию две недели назад, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов.
Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.
Внимание комиссии привлекли комментарии, сделанные в программе “Право знать” 10 июня депутатом Государственной Думы России Владимиром Жириновским, которые, как установила комиссия, подстрекали к войне, разжигали ненависть и нетерпимость между народами. В программе В. Жириновский говорил об оккупации Украины, отделенного от Молдавии Приднестровья.
Представители телеканала, которые прислали письменные разъяснения и участвовали в заседании комиссии, нарушения не признали.
Литва из-за нарушений начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.
Ретрансляция ТВЦi в этом году уже останавливалась на месяц – в апреле ЛКРТВ установила, что в программе “В центре событий с Анной Прохоровой” о событиях 13 января 1991 года в Литве была представлена клеветническая информация о Литве.
ТВЦi принадлежит российской государственной телевизионной компании “ТВ центр”.
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Федя, какая война России с Литвой.Насмешил,ей-Богу. Да эти литовские пастухи захлебнутся собственной мочой при виде только одного “вежливого человека” вышедшего в Вильнюсе из поезда “Москва-Калининград”. Комнатные тигры,б-ля.
Эти недоумки сами разжигают ненависть и не замечают за собой,им можно значит,а с России нельзя.Высшие власти Литвы желают войны с Россией и каждое выступление на конференциях произносят провокационные речи на весь мир.Хотя бы временно вынули мозги для проветривания.
Как достали эти дураки во власти! Это литовское ноухау – назначать недоумков на руководящие должности?