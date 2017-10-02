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В Литве на полгода остановлена ретрансляция российского телеканала ТВЦi

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 10 02, 10:30   |   Комментариев: 3

В понедельник в Литве вступает в силу полугодовой запрет на ретрансляцию российского телеканала ТВЦi. Причина запрета – подстрекательство к войне и разжигание ненависти.

Литовская комиссия по радио и ТВ (ЛКРТВ) приняла решение остановить ретрансляцию две недели назад, констатировав, что нарушения на этом телеканале повторяются, а примененные ранее санкции не дали результатов.

Это решение комиссии санкционировал Вильнюсский окружной административный суд.

Внимание комиссии привлекли комментарии, сделанные в программе “Право знать” 10 июня депутатом Государственной Думы России Владимиром Жириновским, которые, как установила комиссия, подстрекали к войне, разжигали ненависть и нетерпимость между народами. В программе В. Жириновский говорил об оккупации Украины, отделенного от Молдавии Приднестровья.

Представители телеканала, которые прислали письменные разъяснения и участвовали в заседании комиссии, нарушения не признали.

Литва из-за нарушений начала ограничивать трансляции российских каналов с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и стала поддерживать сепаратистов на Востоке Украины.

Ретрансляция ТВЦi в этом году уже останавливалась на месяц – в апреле ЛКРТВ установила, что в программе “В центре событий с Анной Прохоровой” о событиях 13 января 1991 года в Литве была представлена клеветническая информация о Литве.

ТВЦi принадлежит российской государственной телевизионной компании “ТВ центр”.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (3)
  1. (176.59.49.186) Изя пишет:
    2017 10 02 at 13:26

    Федя, какая война России с Литвой.Насмешил,ей-Богу. Да эти литовские пастухи захлебнутся собственной мочой при виде только одного “вежливого человека” вышедшего в Вильнюсе из поезда “Москва-Калининград”. Комнатные тигры,б-ля.

  2. (88.216.95.13) Федот пишет:
    2017 10 02 at 12:44

    Эти недоумки сами разжигают ненависть и не замечают за собой,им можно значит,а с России нельзя.Высшие власти Литвы желают войны с Россией и каждое выступление на конференциях произносят провокационные речи на весь мир.Хотя бы временно вынули мозги для проветривания.

  3. (78.158.2.140) Вася пишет:
    2017 10 02 at 12:30

    Как достали эти дураки во власти! Это литовское ноухау – назначать недоумков на руководящие должности?






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