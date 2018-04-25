В Литве пройдут упражнения, как реагировать на взрыв радиоактивной бомбы

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Должностные лица системы внутренних дел в сентябре проведут настольные учения, как следует реагировать на взрыв бомбы с радиоактивными материалами на местах массового сбора.

Настольные учения — это проводимые в помещениях учения типа заседания, в которых участвуют должностные лиц.а высшего уровня. Во время таких упражнений учения не проводятся в предполагаемых местах событий, их цель — улучшить готовность учреждений реагировать на грозящее или уже происходящее событие.

Министр внутренних дел Эймутис Мисюнас уже подписал приказ об организации учений 6 сентября.

«Такие настольные учения очень часто выявляют некоторые недостатки в координации, договоренностях, в прохождении информации, и мы можем сделать из этого соответствующие выводы», — сказал BNS министр.

«Тренироваться нужно всегда. Чем сложнее в учениях, тем проще на практике», — добавил он.

По словам Э.Мисюнаса, хотя эти учения плановые, важность таких реакций на террористические атаки усиливается напряжённой ситуацией в области безопасности в странах Европейского союза (ЕС), где за последние несколько лет из-за нападений джихадистов были убиты сотни людей.

«Конечно, мы видим ситуацию в европейских странах, поэтому хотим посмотреть, как все учреждения координируют свою деятельность», — отметил министр.

Учения будут проводиться в помещении Департамента полиции в Вильнюсе.

BNS