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В Литву прибывает министр, отвечающий за переговоры по Brexit

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 02 21, 11:00   |   Комментариев: 2

Во вторник в Литву прибывает британский министр Дейвид Дейвис, отвечающий за переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза. В Вильнюсе его примет премьер Саулюс Сквярнялис, затем он встретится с членами парламентского Комитета по европейским делам.

В Вильнюс британский министр прибудет после посещения Латвии и Эстонии.

Накануне визита газета The Times сообщила, что британское правительство рассматривает возможность перенаправить миллиарды фунтов помощи из стран Азии и Африки в Балтийские страны и другие государства Центральной и Восточной Европы в надежде на поддержку на переговорах о выходе из ЕС.

Официальные переговоры о выходе из ЕС начнутся в конце марта, их планируется завершить в течение двух лет.

В июне прошлого года за выход из ЕС проголосовали 52% британских избирателей.

BNS

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Комментарии читателей (2)
  1. (5.35.104.137) Забыл ник пишет:
    2017 02 21 at 13:18

    Можно было и не приезжать, Литва и так согласна на всё, что вылупляется в Брюсселе. Если только прокатиться..

  2. (202.180.106.103) Гаврила пишет:
    2017 02 21 at 11:17

    Наплевать мне на брексИт,
    Коль сосед в подъезде ссит!






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