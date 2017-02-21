Во вторник в Литву прибывает британский министр Дейвид Дейвис, отвечающий за переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза. В Вильнюсе его примет премьер Саулюс Сквярнялис, затем он встретится с членами парламентского Комитета по европейским делам.
В Вильнюс британский министр прибудет после посещения Латвии и Эстонии.
Накануне визита газета The Times сообщила, что британское правительство рассматривает возможность перенаправить миллиарды фунтов помощи из стран Азии и Африки в Балтийские страны и другие государства Центральной и Восточной Европы в надежде на поддержку на переговорах о выходе из ЕС.
Официальные переговоры о выходе из ЕС начнутся в конце марта, их планируется завершить в течение двух лет.
В июне прошлого года за выход из ЕС проголосовали 52% британских избирателей.
Метки: Brexit, Дейвид Дейвис, Евросоюз, Литва, Саулюс Сквярнялис
Можно было и не приезжать, Литва и так согласна на всё, что вылупляется в Брюсселе. Если только прокатиться..
Наплевать мне на брексИт,
Коль сосед в подъезде ссит!