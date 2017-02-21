В Литву прибывает министр, отвечающий за переговоры по Brexit

Во вторник в Литву прибывает британский министр Дейвид Дейвис, отвечающий за переговоры о выходе Великобритании из Евросоюза. В Вильнюсе его примет премьер Саулюс Сквярнялис, затем он встретится с членами парламентского Комитета по европейским делам.

В Вильнюс британский министр прибудет после посещения Латвии и Эстонии.

Накануне визита газета The Times сообщила, что британское правительство рассматривает возможность перенаправить миллиарды фунтов помощи из стран Азии и Африки в Балтийские страны и другие государства Центральной и Восточной Европы в надежде на поддержку на переговорах о выходе из ЕС.

Официальные переговоры о выходе из ЕС начнутся в конце марта, их планируется завершить в течение двух лет.

В июне прошлого года за выход из ЕС проголосовали 52% британских избирателей.

BNS

Метки: Brexit, Дейвид Дейвис, Евросоюз, Литва, Саулюс Сквярнялис