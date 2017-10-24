В Мексике во время корриды бык проткнул горло матадору. Раненый тореадор вернулся на арену и убил животное

В мексиканском городе Агуаскальентес, столице одноименного штата в центре страны, во время корриды бык проткнул горло 35-летнему матадору Артуро Масиасу. В результате схватки с быком тореадор получил несколько ранений. Однако позднее он смог продолжить бой и убил животное, пишет The Independent.

Вскоре после начала схватки 500-килограммовый бык сбил с ног Масиаса и набросился на него. В результате один из рогов быка воткнулся в горло матадору. На помощь тореадору сразу подоспели его коллеги по цеху и обслуживающий персонал.

Всего Масиас получил три удара рогами, один из которых пришелся в шею, чуть не пробив трахею. Тем не менее после того, как Масиаса унесли с арены, матадор вновь вернулся на стадион и убил быка.

По окончании схватки Масиас был госпитализирован. Ему была сделана операция, после которой пострадавший был переведен в реанимацию. Как поясняет The Daily Mail, в результате инцидента в грудную клетку и шею Масиаса попал воздух. В настоящее время состояние матадора оценивается как стабильное.

Фестиваль, в рамках которого произошла схватка Масиаса с быком, носил благотворительный характер и был посвящен жертвам трагического землетрясения 19 сентября. Из-за действия стихии в Мексике погибли более 280 человек.

NEWSru.com

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