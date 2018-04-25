В Молдавии появится военный атташе Литвы

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В среду литовское правительство одобрило учреждение должности военного атташе страны в Молдавии.

По сообщению Кабмина, эта должность обеспечит прямое информационное обеспечение министерства обороны и прочих ведомств, обеспечивающих нацбезопасность Литвы, укрепит представительство в молдавских ведомствах обороны и безопасности, обеспечит надлежащее выполнение функций контактного посольства НАТО.

«Планируется активно поддерживать стремления Республики Молдова по реализации западных реформ в обороне и укреплению сотрудничества и взаимодействия с НАТО, а также двухстороннее сотрудничество Литвы и Молдавии в оборонной сфере», – говорится в сообщении правительства.

Бюро военного атташе в Молдавии будет обходиться приблизительно в 150 тыс. евро в год.

Ранее Молдавия была одним из наиболее активных кандидатов на вступление в Евросоюз и НАТО в Восточной Европе, однако в последние годы прогресс в этой сфере снизился.

Молдавские политики разделились на сторонников связей с Москвой и проевропейский лагерь.

BNS

Photo by mia! on Foter.com / CC BY-SA