В НАТО отстранились от спора США и РФ по ракетам

Североатлантический альянс готов поддерживать диалог с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в четверг, 10 января, помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес, пишет ТАСС.
«ДРСМД — это больше вопрос США и России, но, конечно, это затрагивает европейскую безопасность. США консультируют европейские страны по данной теме. Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия — НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД», — сказал он.
Альваргонсалес отметил, что НАТО «не является частью дискуссий между Россией и США по этому вопросу и стороной переговоров». «России следует говорить о готовности к переговорам не через СМИ, а напрямую с США», — сказал он.
Он добавил, что новое заседание Совета Россия — НАТО пройдет в скором времени.
«НАТО всегда готова поддерживать диалог с Россией по различным вопросам. Заседание Совета НАТО — Россия должно скоро состояться», — отметил он, не уточнив сроки.
Последнее заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов состоялось 31 октября 2018 года в Брюсселе.
21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ. В свою очередь Россия обвинила США в «сломе» ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.