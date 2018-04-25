В НАТО отстранились от спора США и РФ по ракетам

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Североатлантический альянс готов поддерживать диалог с Россией по всем вопросам, включая Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил в четверг, 10 января, помощник генсекретаря НАТО по политическим вопросам и политике безопасности Алехандро Альваргонсалес, пишет ТАСС.

«ДРСМД — это больше вопрос США и России, но, конечно, это затрагивает европейскую безопасность. США консультируют европейские страны по данной теме. Мы должны продолжать диалог в формате Совета Россия — НАТО и на других площадках по всем вопросам, в том числе по теме ДРСМД», — сказал он.

Альваргонсалес отметил, что НАТО «не является частью дискуссий между Россией и США по этому вопросу и стороной переговоров». «России следует говорить о готовности к переговорам не через СМИ, а напрямую с США», — сказал он.

Он добавил, что новое заседание Совета Россия — НАТО пройдет в скором времени.

«НАТО всегда готова поддерживать диалог с Россией по различным вопросам. Заседание Совета НАТО — Россия должно скоро состояться», — отметил он, не уточнив сроки.

Последнее заседание Совета Россия — НАТО на уровне послов состоялось 31 октября 2018 года в Брюсселе.

Напомним, 18 декабря генсек НАТО Йенс Столтенберг дал России 60 дней, чтобы начать выполнять соглашение по ракетам, после чего США разорвут договор. Перед этим президент РФ Владимир Путин заявил, что ликвидация соглашения по ракетам между Россией и США может разрушить систему безопасности в мире.

21 октября Дональд Трамп заявил, что США выйдут из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности с Россией. По его словам, такое решение связано с несоблюдением ДРСМД со стороны РФ. В свою очередь Россия обвинила США в «сломе» ракетного договора и стремлении создать однополярный мир.

korrespondent.net