В ограждение посольства РФ в Дамаске попала 122-миллиметровая мина

В Сирии посольство России подверглось минометному обстрелу – во внешнее ограждение посольства, примыкающее к его жилому комплексу, попала 122-миллиметровая мина. Об этом сообщается на сайтеМинистерства иностранных дел РФ.

В результате взрыва никто не пострадал. Повреждена стена одного из зданий, а также линии электропередачи и система водоснабжения.

В МИДе считают, что российское посольство в очередной раз стало целью атаки. “Решительно осуждаем новую атаку террористов против российского дипломатического представительства в Дамаске. Россия не раз привлекала внимание мирового сообщества к непрекращающимся обстрелам сирийской столицы, осуществляемым боевиками, не желающими возвращения мира на сирийскую землю. Мы уже отмечали, что в результате таких наглых действий экстремистов гибнут и получают увечья мирные жители – женщины, дети и старики. Указывали мы и на то, что мишенью целенаправленно становится российская дипмиссия”, – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

Там выразили надежду, что в Совете Безопасности ООН дадут публичную оценку инциденту, когда под угрозой оказались жизни российских дипломатов. МИД заявил, что обстрел посольства не помешает России “завершить уничтожение террористического очага” на территории Сирии.

Посольство России в Дамаске попадало под минометный обстрел в августе, тогда два снаряда упали на территорию дипломатического здания, еще два разорвались в непосредственной близости от внешнего периметра, но никто не пострадал.

В сегодняшнем сообщении подчеркивается, что огонь “велся с позиций террористов”, хотя в последнее время российские военные регулярно публикуют отчеты о ликвидации последних оплотов боевиков.

Так, в конце октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу отчитался, что сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от исламистов территорию площадью более 500 тысяч квадратных километров, 998 городов и населенных пунктов и теперь ИГ* контролирует менее 5% территории.

10 ноября было объявлено о взятии сирийской армией под контроль последнего оплота “Исламского государства”* в Сирии – города Аль-Букемаль.

NEWSru.com

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