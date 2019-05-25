В операции по разминированию в Балтийском море обнаружено восемь мин

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В ходе длившейся две недели в территориальных водах Литвы и Латвии в Балтийском море операции поиска и обезвреживания мин Open Spirit 2019 были обнаружены и уничтожены восемь морских мин времен Первой и Второй мировых войн.

Как сообщило министерство обороны, 6 мая в исключительной экономической зоне Литвы была обнаружена и успешно уничтожена якорная морская мина времен Первой мировой войны.

Взрывное устройство, находившееся в 13 морских милях от Клайпеды, обнаружило и обезвредило бельгийское военное судно BNS Bellis.

Самую близкую к Клайпедскому порту мину обнаружил литовский минный тральщик M54 Kursis. Мина времен Второй мировой войны была обнаружена всего в двух морских милях от порта.

В этом году больше всего мин — три- обнаружил бельгийский Bellis.

Участвующие в операции военные суда при сканировании дна Балтийского моря обнаруживают различные загрязняющие объекты: холодильники, бойлеры, прочий мусор.

В операции Atvira dvasia, которая проводилась в Литве после двухлетнего перерыва, приняли участие 14 судов из 10 стран НАТО и партнеров альянса. Для поиска мин были привлечены и два дрона.

В этом году операцией руководили Военно-морские силы Литвы, было проверено более 200 кв. километров морского дна.

Во время Первой мировой войны в море было заложено около 55 тыс. морских мин и 7,5 тыс. различных препятствий, во время Второй – почти 95 тыс. морских мин и почти 16 тыс. различных препятствий.

Есть предположение, что более 80 тыс. мин все еще находятся в море. Эти мины все еще представляют большую опасность.

BNS

Фото: Общественное достояние, Ссылка