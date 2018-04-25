В Паланге планируется возобновить добычу минеральной воды

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В литовском приморском городе Паланга, на улице им. Йонаса Басанавичюса, планируется оборудовать сквер и возобновить добычу минеральной воды, сообщила литовская газета Lietuvos zinios.

Скважина собственной минеральной воды, бювет (строение над скважиной минерального или артезианского источника) была в Паланге после Второй мировой войны.

«Там можно было выпить минеральной воды специфического вкуса, которую брали прямо из скважины. Она осталась, однако несколько десятилетий не используется. Участок, на котором был бювет, был приватизирован в первые годы независимости. Сейчас предприниматели начали демонстрировать инициативу вновь начать использовать скважину и построить бювет. Специальный территориальный план это допускает», – сказал в интервью газете мэр Паланги Шарунас Вайткус.

Проект восстановления бювета в мэрии планируется представить в ближайшее время. Рядом находится пространство, принадлежащее городу, в котором планируется оборудовать парк.

BNS