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В пекинском Музее Запретного города проведут “Дни Литвы”

Поделиться в Facebook! Поделиться!   |   Опубликовано: 2017 04 24, 12:00   |   Комментариев: 10

В пекинском Музее Запретного города в следующем году ожидается проведение “Дней Литвы”, посвящённых 100-летию государства.

Такую возможность в Министерстве культуры Литвы обсудили с директором этого музея Шань Цзисяном.

На встрече с гостем министр культуры Лиана Руоките-Йонссон обсудила возможности сотрудничества в области музейного дела, сохранения исторических строений и культурных ценностей, а также вопросы их представления общественности, возможные культурные обмены, в т.ч. специалистами, передовой практикой и выставками.

Национальный Музей Запретного города (Гугун) в Пекине обосновался в самом большом в мире комплексе деревянных дворцов. Здесь накоплено более 2 млн единиц объектов культурного наследия и художественных изделий, что составляет 42% всех хранящихся в музеях Китая сокровищ. В год Музей Запретного города посещают около 15 млн посетителей.

BNS

Метки: 

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Комментарии читателей (10)
  1. (62.233.52.111) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 18:09

    Да. Этот Бава похититель ников определенно мерзавец.

  2. (90.134.31.46) Bava пишет:
    2017 04 24 at 18:02

    Любого другого без крыши уже бы давно выгнали за такие проделки. Это хулиганство на работе плюс другие статьи этика,разжигание межнациональной ненависти и куча мерзости. Плюс пациент психически болен.

  3. (90.134.31.46) Bava пишет:
    2017 04 24 at 17:58

    «(85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 15:09
    забавно наблюдать как “модер” аккуратно удаляет комменты»
    Этот модер и есть эта проксивная макака. Только кто ему дал столько полномочий ?

  4. (90.134.31.46) Bava пишет:
    2017 04 24 at 17:55

    Прими успокоительных 62.233.52.111 и сними чужую шляпу ишак.

  5. (62.233.52.111) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 17:40

    Тем кто пишет под никами leonardas, bava , As.

  6. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 15:12

    ты б лучше занялся троллеботом который писается под чужими никами либо ты сам и есть этот троллебот

  7. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 15:09

    забавно наблюдать как “модер” аккуратно удаляет комменты

  8. (85.232.146.233) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 15:08

    62.233.52.111 ты там “была” после приступа шизы утырина!

  9. (62.233.52.111) timur2 пишет:
    2017 04 24 at 13:18

    Я там был после Афганистана.

  10. (84.15.187.8) Вован. пишет:
    2017 04 24 at 12:35

    А ничего,что Китай коммунистический?
    Или у себя можно и символы запретить,а Китаю простительно,т.К.торговать хоцца?
    Да-с.
    Это называют,гибкостью спины при постановке в позу.






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