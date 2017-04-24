В пекинском Музее Запретного города в следующем году ожидается проведение “Дней Литвы”, посвящённых 100-летию государства.
Такую возможность в Министерстве культуры Литвы обсудили с директором этого музея Шань Цзисяном.
На встрече с гостем министр культуры Лиана Руоките-Йонссон обсудила возможности сотрудничества в области музейного дела, сохранения исторических строений и культурных ценностей, а также вопросы их представления общественности, возможные культурные обмены, в т.ч. специалистами, передовой практикой и выставками.
Национальный Музей Запретного города (Гугун) в Пекине обосновался в самом большом в мире комплексе деревянных дворцов. Здесь накоплено более 2 млн единиц объектов культурного наследия и художественных изделий, что составляет 42% всех хранящихся в музеях Китая сокровищ. В год Музей Запретного города посещают около 15 млн посетителей.
Метки: Литва
Да. Этот Бава похититель ников определенно мерзавец.
Любого другого без крыши уже бы давно выгнали за такие проделки. Это хулиганство на работе плюс другие статьи этика,разжигание межнациональной ненависти и куча мерзости. Плюс пациент психически болен.
«(85.232.146.233) timur2 пишет:
2017 04 24 at 15:09
забавно наблюдать как “модер” аккуратно удаляет комменты»
Этот модер и есть эта проксивная макака. Только кто ему дал столько полномочий ?
Прими успокоительных 62.233.52.111 и сними чужую шляпу ишак.
Тем кто пишет под никами leonardas, bava , As.
ты б лучше занялся троллеботом который писается под чужими никами либо ты сам и есть этот троллебот
забавно наблюдать как “модер” аккуратно удаляет комменты
62.233.52.111 ты там “была” после приступа шизы утырина!
Я там был после Афганистана.
А ничего,что Китай коммунистический?
Или у себя можно и символы запретить,а Китаю простительно,т.К.торговать хоцца?
Да-с.
Это называют,гибкостью спины при постановке в позу.