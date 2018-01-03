В прошлом году Клайпедский порт поставил новый рекорд погрузок

В 2017 году Клайпедский морской порт поставил новый рекорд погрузок – было перевалено почти 43 млн. тонн грузов, что превышает прошлогодний результат на 7%.

“Окончательные результаты погрузок еще могут измениться, поскольку некоторые суда, которые прибыли в конце декабря, сейчас еще грузят. В любом случае, новый рекорд порта достигнут. Этот результат вынуждает подтянуться и стараться удержать в следующем году ту же планку”, – сказала BNS представитель порта по связям с общественностью Довиле Рингис.

По предварительным данным, в прошлом году порт погрузил 42,99 млн. тонн грузов – на 7,1% больше, чем в 2016 году, когда было перевалено 40,13 млн. тонн – прошлый год также был рекордным.

Только в декабре, по сравнению с декабрем 2016 года, погрузки выросли на 13,6% до 3,77 млн. тонн.

Подробные результаты погрузки порт намерен опубликовать на следующей неделе.

BNS

Метки: Литва