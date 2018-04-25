В резиденции принца Чарльза отметили 80-летие операции «Киндертранспорт»

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В минувший вторник во дворце Сент-Джеймс, лондонской резиденции британских монархов, состоялось торжественное мероприятие в честь 80-летия операции по спасению еврейских детей – так называемой операции «Киндертранспорт». Об этом сообщает в среду, 21 ноября, издание The Jewish News.

Перед восьмьюдесятью спасенными, ныне членами Ассоциации еврейских беженцев ( AJR), выступил с прочувствованной речью принц Чарльз. Гости, со своей стороны, поздравили наследника британской короны с 70-летием и традиционно пожелали ему благоденствовать до 120 лет. Принц ответил: он не уверен, что хочет дожить до столь преклонного возраста.

«Киндертранспорт» – спасательная операция, которая состоялась сразу после Хрустальной ночи, за 9 месяцев до начала Второй мировой войны. Ее суть заключалась в перевозке и размещении на территории Великобритании детей, признававшихся на основе Нюрнбергских расовых законов евреями, из Германии, Австрии, Чехословакии, Польши и вольного города Данцига.

Великобритания приняла почти 10 000 юных беженцев, которые были распределены по приемным семьям. Большинство детей пережило войну, но лишь очень немногие воссоединились с родителями – почти все эти семьи погибли в период Холокоста.

Законопроект, принятый британским парламентом, гласил, что правительство откажется от некоторых иммиграционных требований с целью сделать возможным въезд в Великобританию несопровождаемых детей от младенческого возраста и вплоть до 17 лет.

Ни о каких ограничениях на число беженцев публично никогда не сообщалось. Первоначально планировалось ввезти в страну 5.000 детей. Однако Министерство по делам колоний отклонило просьбу разрешить ввоз 10. 000 беженцев на подконтрольную Британии территорию Палестины, планы были пересмотрены и количество юных беженцев, которых предполагалось принять, увеличилось до 15.000.

В Германии была создана сеть волонтеров, которые работали круглосуточно и составляли списки тех, кому грозила непосредственная опасность.

Первая партия из почти 200 детей прибыла в английский порт Харвич 2 декабря – всего через три недели после событий Хрустальной ночи. В последующие девять месяцев Англия приняла еще около 10.000 еврейских детей.

После окончания войны несколько тысяч детей-беженцев остались в Великобритании и, повзрослев, внесли значительный вклад в процветание приютившей их страны, а четверо стали лауреатами Нобелевской премии.

Мемориал героям операции «Киндертранспорту» воздвигнут в Лондоне – близ станции метро Ливерпуль-стрит.

NEWSru.co.il

По материалам сайта «Википедия»