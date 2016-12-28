В следующем году увеличат зарплаты

Сейм после рассмотрения на прошлой неделе утвердил государственный бюджет на 2017 год. В нем предусмотрено, что в 2017 г. увеличатся зарплаты у ученых, учителей и полицейских.

Ждали с 2008 г.

На зарплаты ученых дополнительно будет выделено 3,1 млн евро. С 2017 года нижняя планка зарплат ученых, работающих в государственных научных исследовательских институтах, повысится до 702,9 евро.

Нижняя планка зарплаты научных работников и исследователей поднимется на 50% от 468,6 евро, а старших научных работников — увеличится на 27% от 553,8 евро.

Нижняя планка зарплаты научных секретарей институтов поднимется от 653,2 до 702,9 евро, или на 8%.

Дополнительные средства будут выделены не только на повышение зарплат работников государственных научных исследовательских институтов, но и на повышение зарплат университетских ученых.

Зарплаты работников научных и исследовательских учреждений, выполняющих научные исследования, не повышались с 2008 года.

Учителям – 41 млн евро

Премьер-министр Саулюс Сквярнялис в интервью Žinių radijas сообщил, что правительство изыскало дополнительные средства -17 млн евро, что позволит в 2017 году только на повышение зарплат учителей выделить 41 млн евро.

Премьер отметил, что это небывалые цифры, так как прежнее правительство на эти цели не выделило ни цента.

На прошлой неделе на площади у Сейма организовали пикет 15 представителей профсоюзов учителей. Они обратили внимание на необходимость повышения зарплаты педагогов. „Švexit“ – гласили плакаты. Учителя сетовали, что их проблемы слышны властям только во время забастовок.

Несколько недель назад председатель профсоюза просвещения Литвы Аудрюс Юргялявичюс встретился с премьером Сквярнялисом и напомнил об обещаниях правительства Альгирдаса Буткявичюса после забастовки педагогов.

В марте 2016 г. представители правительства и профсоюзов подписали договор о повышении зарплат педагогов с 1 января 2017 года. Забастовка в результате была прекращена.

В Сейме, как сообщают СМИ, в данное время обсуждается законопроект, в котором не только не отказались от пресловутых «ножниц», но и расширили их. Прежний разрыв в зарплате учителей составлял 20-30 евро , а нынешняя редакция закона расширила его до 200-400 евро.

Это означает, что в небольших школах учителя не почувствуют никакого облегчения – их зарплата увеличится на 10 евро.

Тем временем заработок учителей в больших школах будет в три раза выше. Более того, новый министр просвещения предложила сэкономить на полгода выделенные на повышение зарплаты 17 млн евро, которые профсоюзы смогли «выбить» в результате сложных переговоров.

По подсчетам Министерства образования и науки, на повышение коэфициента зарплаты педагогов до согласованного с профсоюзами предела в бюджете следующего года необходимо предусмотреть дополнительно 35,4 млн евро, кроме уже намеченных 24 млн евро.

Полицейские ждут лета

С 1 июля 2017 г. увеличатся зарплаты сотрудников полиции, будут куплены как минимум 500 новых автомобилей, бронежилеты, обновлена униформа должностных лиц.

По словам генерального комиссара полиции Линаса Пярнаваса, несмотря на то, что в некоторых комиссариатах полиции все еще недостаточное снабжение, не хватает учений и навыков, польза перемен очевидна. Сотрудники получают все больше необходимых рабочих инструментов, организуются служебные учения, постоянно анализируется и совершенствуется деятельность комиссариатов полиции, работающих по новой модели.

С 1 июля 2017 года сотрудники первого звена будут получать не менее 700 евро в месяц (сейчас – 600 евро), среднего звена – не менее 850 евро (сейчас – 700) после уплаты налогов.

Будет куплено не менее 500 новых служебных автомобилей, которые будут распределены между отделениями полиции.

После утверждения стандарта снабжения сотрудника выделены средства на приобретение вооружения/экипировки, обеспечение мобильных рабочих мест. Будут куплены новые телескопические дубинки, видеорегистраторы, фонарики, оборудование для оказания помощи, обновлено вооружение и другое необходимое оборудование.

Решено усовершенствовать униформу полицейских, сейчас сотрудникам розданы пробные модели, которые будут тщательно оценены, и осенью полицейские получат обновленную, качественную униформу.

В следующем году также планируется купить около 1500 бронежилетов.

Лешек ДЛУГИ

Метки: N52 (11340) 29 декабря, зарплаты, полицейские, учителя