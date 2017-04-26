В странах Балтии неравенство доходов одно из самых больших

ВВП – основа материального благосостояния Литвы – достиг трех четвертых от среднего показателя по ЕС, и такая же часть ВВП приходится на форму доходов, которыми располагают жители. Это солидная основа для благосостояния всех слоев населения, а если нет – то огромное неравенство доходов.

В странах Балтии на труд приходится малая часть заново созданной стоимости, в Литве – примерно на десять процентных пунктов меньше, чем в среднем по ЕС. За последние десятилетия она росла медленнее, чем часть капитала, и это – основная причина низких зарплат.

Хотя и по официальной статистике неравенство доходов в странах Балтии – одно из самых больших, это довольно оптимистичная картина. Если покорректировать показатели неравенства на основании макроэкономических данных национальных счетов, то неравенство во всех странах Балтии и особенно в Литве – значительно больше. Основной показатель неравенства – Gini – может быть не около 35%, а 40-45%, в зависимости от предпосылок, как распределяются доходы от самостоятельной работы и бизнеса. Последние неравенства в официальных доходах в показателях отражаются слабо.

Изменения неравенства доходов в странах Балтии проциклические, недостает фискальных средств автоматической стабилизации доходов. Повышение минимальных зарплат недостаточно, важен весь спектр зарплат. 20% тех, кто зарабатывает самые высокие зарплаты, получают около 50% всех выплачиваемых зарплат в странах Балтии, и их доля увеличивается. А на 20% зарабатывающих по минимуму приходится только около 4-5% всего фонда заработной платы. Разница зарплат между полами самая высокая в Эстонии, а между городом и селом – в Литве.

После вступления в ЕС самая высокая часть результатов экономического роста в странах Балтии пришлась на самый богатый слой населения: 15% самых богатых получали 35-40% всего прироста имеющихся доходов, в то время как 15% самых неимущих жителей – едва 4-5% от общего роста доходов. Пять процентов самых бедных домашних хозяйств получали только 1% прироста доходов всей страны, а 5% самых богатых – аж 21%.

Несмотря на драматические демографические изменения, этот фактор имеет относительно небольшое воздействие, увеличивающее неравенство, – эмигрируют не самые бедные и не самые богатые жители. Невероятно, но данные исследований на уровне домашних хозяйств показывают, что неравенство доходов до социальных выплат в Литве и Латвии аналогично как в Швеции и Дании. Однако в отличие от Северных стран, в странах Балтии перераспределительная роль очень незначительна. Налоговая система почти не снижает неравенство в странах Балтии (разве что несколько в Эстонии). Эту функцию выполняют социальная защита и особенно пенсионные системы. Дизайн пенсий по старости в Эстонии имеет больше интенций к перераспределению доходов.

Общество стран Балтии больше всего обеспокоено неравенством доходов. Преобладающее большинство хотело бы скандинавского, а может, даже более справедливого общества. Около 90% опрошенных литовцев и около 80% эстонцев полностью согласны или согласны, что государство должно уменьшить неравенство доходов. Это один из самых высоких показателей в международных исследованиях. Только около 10-15% жителей стран Балтии хотели бы жить в стране, в которой неравенство таково, каково сейчас. Несмотря на то, что в последние послекризисные годы рост экономики в странах Балтии был быстрым, почти половина литовцев и латышей, а также треть эстонцев утверждают, что их личные доходы не повысились. Только четвертая часть литовцев и латышей утверждает, что эти доходы несколько увеличились (а среди эстонцев 40%).

Стало быть, политики, если они ориентируются только на среднего избирателя, могут смело прибегнуть к мерам по уменьшению неравенства доходов.

Ромас ЛАЗУТКА, профессор Вильнюсского университета

Метки: N17 (1157) 27 апреля, ВВП, доходы, Мнение, Ромас Лазутка, статистика