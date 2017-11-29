В связи с ремонтом смычки NordBalt в Литве росло производство электроэнергии и цены

На минувшей неделе в связи с ремонтом морской смычки NordBalt между Литвой и Швецией, цена на электроэнергию на литовском рынке и ее производство выросли, сообщила компания электропередачи Litgrid.

“При ограниченных возможностях импорта из Швеции и ремонте NordBalt, на минувшей неделе значительно выросло производство электроэнергии в Балтийских странах”, – сообщила Litgrid.

По ее сообщению, наиболее значительно выросло производство в Эстонии – на 24%, а в Латвии и Литве – соответственно на 1% и на 3%.

На минувшей неделе средняя цена на электроэнергию в литовской зоне торгов биржи Nord Pool составила 37,8 евро за мегаватт-час – на 4% больше, чем на предыдущей неделе и на 2% больше, чем за тот же период прошлого года.

Как утверждает независимый поставщик электроэнергии Elektrum Lietuva, цена на электроэнергию в Литве на минувшей неделе была одной из самых высоких в Балтийских странах, в Латвии она составила 36,17 евро за мегаватт-час, а в Эстонии – 34,99 евро за мегаватт-час.

В Балтийских странах на минувшей неделе было потреблено 545 гигаватт-часов электроэнергии – на 2% больше, чем неделю назад. Elektrum Lietuva утверждает, что это максимальное количество с февраля.

BNS

Метки: Litgrid, NordBalt, Литва